'José Luis Ábalos' y su reproche a los medios de comunicación: "Solo me pintáis como un putero, un chanchullero"

El Intermedio recupera la imitación que el cómico Raúl Pérez hizo del exministro socialista después de que este declarara dentro del juicio del caso mascarillas. Ahí, entre otras cosas, hablaron sobre la agenda personal del 'exsocialista'.

Raúl Pérez aparecía en el plató de El Intermedio convertido en José Luis Ábalos. Este pedía que le dejaran de convertir en un meme. "Tampoco se ponga usted así", le decía el Gran Wyoming, "a fin de cuentas ningún meme suyo va a ser tan gracioso como cuando dijo eso de 'soy feminista porque soy socialista'".

"Ese es el problema, Wyoming, que soy muchas cosas: feminista, socialista, fumador...", respondía 'Ábalos', "pero los medios de comunicación solo me pintáis como un putero, un chanchullero". El 'exministro socialista' destacaba el esfuerzo que supone "compaginar ser un putero y tener chanchullos con se ministro".

El 'exsocialista' indicaba que debía ser muy organizado. "Se habla mucho de mi 'chorboagenda', pero muy poco de mi agenda diaria, era mucho más grande", explicaba. Así, mostraba un día cualquiera, en el que debía combinar sus obligaciones como ministro con otras citas de carácter más personal.

"Estoy mirando aquí su programa y es impresionante...", le decía Wyoming, "no sé si es más adicto al trabajo o al amor". "Normal que fuera usted ministro de Transportes, vivía usted como el AVE, se ponía a 100 en tres segundos", añadía el presentador. "Perdonad por ser un conquistador", se defendía el 'exministro', "por ser un madurito irresistible".

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