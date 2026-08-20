Varias familias denuncian una cacería al vasco en Laredo: hablan de palizas a manos de un grupo organizado

Varias familias denuncian que en Laredo, Cantabria, un grupo organizado conocido como 'La Family' está propinando palizas a veraneantes por el mero hecho de ser vascos. Su líder, afirman, sería un menor de 17 años.

En Laredo, Cantabria, varias familias están denunciando que se está produciendo una cacería de veraneantes vascos. Aseguran que los responsables son un grupo organizado que se hace llamar 'La Family' y que está agrediendo a personas por el mero hecho de ser vascos.

Uno de los vecinos denunciantes explica que los agresores van encapuchados para ocultar su identidad y que, de los agredidos, "el 95% de las veces son 'vasquitos', como ellos les llaman". "Son gente que si tú les ves individuamente es gente normal en el pueblo, pero que cuando se agrupan actúan como una banda", explica.

Su jefe, señala, sería "un menor de 17 años". Además apunta que desde el Ayuntamiento se define estos incidentes como "peleas", cuando según él "son agresiones": "Me hace gracia, porque con la palabra 'pelea' nunca va solucionar el problema. Es como una forma de encubrir a los agresores".

Hasta el momento se han confirmado dos denuncias ante la Guardia Civil y una más en la Policía Local. Desde la Guardia Civil se indica que de las dos denuncias que están investigando solo una sería de una persona de fuera de Cantabria.

Miguel González, alcalde de Laredo, se ha solidarizado con la víctima, pero afirma que se tratan de "hechos aislados" y descarta tanto la presencia de un grupo de organizado, como la cacería a los vascos.

La madre de uno de los niños agredidos, sin embargo, explica que a su hijo le abordaron y, tras propinarle puñetazos y patadas, se llevaron su bici. Tras identificar después a uno de los agresores y preguntarle por su bici, la madre asegura que fue rodeado por 15 chicos y volvió a recibir patadas y puñetazos que le dejaron el ojo morado. Tras notificarlo a la Guardia Civil, afirma, le dijeron que "tenían cosas más importantes que hacer".

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