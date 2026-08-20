"Ya no hablamos de calidad, hablamos de dignidad": vecinos de pisos de protección oficial en Barcelona denuncian goteras y filtraciones

Según explican los afectados, cada vez que llueve el agua se acumula en diferentes puntos del edificio, tanto en las viviendas como en los aparcamientos y los trasteros. A esto se suman baldosas mal colocadas o acabados defectuosos.

Lo que debía ser el estreno de una vivienda se ha convertido en una sucesión de problemas. Los 67 vecinos de unos pisos de protección oficial en el Masnou, en Barcelona, denuncian humedades por filtraciones, goteras y deficiencias en las estructuras apenas ocho meses después de mudarse.

Según explican los afectados, cada vez que llueve el agua se acumula en diferentes puntos del edificio, tanto en las viviendas como en los aparcamientos y los trasteros. A esto se suman baldosas mal colocadas, acabados defectuosos y problemas a la hora de instalar los aparatos de aire acondicionado.

Los vecinos aseguran que llevan meses reclamando soluciones y que, en algunos casos, las actuaciones se han limitado "a poner parches que no terminan con el problema". "El proyecto inicial en algunos aspectos no coincide con el proyecto final. Todo esto tiene una documentación que es como la hoja de ruta de la obra. Queremos que nos la faciliten", explica uno de los vecinos.

"Hay humedades en los pisos. Tenemos filtraciones de agua en el hall principal porque la claraboya no está bien instalada y algunos vecinos como yo en concreto, también tenemos filtraciones de agua en el trastero. Y pedimos soluciones", asegura uno de los residentes.

"Atacar el problema con un parche"

Ferran, uno de los vecinos, ha contado en Más Vale Tarde cómo están viviendo esta situación y cuál es, a su juicio, el principal problema del edificio: "El principal problema son las filtraciones. El agua nos está causando bastantes problemas, sobre todo en la zona del parking en la que hay filtraciones de agua. Y la solución, de momento de la constructora es atacar este problema con un parche y construir una canaleta que desagua", comenta.

Para los vecinos, la cuestión no es únicamente que haya desperfectos que deban repararse. Reclaman que una vivienda de protección oficial cumpla unas condiciones mínimas de habitabilidad y dignidad: "Lo que lo que estamos luchando y lo que estamos reclamando es ya no hablamos de calidad porque la calidad es relativa. Estamos hablando de dignidad. Si el modelo de vivienda de Cataluña, España, que espero que sea así, es de protección oficial, al final es en el interés de todo el mundo que haya una calidad y una dignidad detrás de esta vivienda", añade Ferran.

900 incidencias registradas en ocho meses

El Instituto de Vivienda de Barcelona asegura que conoce la situación y que está realizando visitas a la finca para comprobar las incidencias comunicadas por los vecinos. Según explican, desde que los residentes comenzaron a ocupar los pisos se han registrado 900 incidencias en ocho meses. Se trata de problemas de distinta consideración, desde cuestiones menores, como un rayón en una puerta, hasta filtraciones y otros desperfectos que requieren actuaciones.

El organismo asegura que mantiene reuniones con los vecinos y que sus técnicos se están desplazando hasta el edificio para revisar los problemas. Además, sostiene que ya ha reparado el 90% de las incidencias registradas. Desde el Instituto de Vivienda piden paciencia a los vecinos y aseguran que trabajan para solucionar los problemas pendientes.

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