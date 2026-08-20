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DENUNCIA MVT

El abogado Medina aclara quién debe hacerse cargo de los desperfectos en una VPO: "Es la constructora por medio de ese seguro decenal"

Vecinos de Masnou (Barcelona) han denunciado este jueves en Más Vale Tarde multitud de problemas en su edificio, como humedades.

medina vpo

Vecinos de Masnou (Barcelona) han denunciado este jueves en Más Vale Tarde multitud de problemas en su edificio, como humedades. Se trata de Viviendas de Protección Oficial (VPO) que compraron hace no mucho. Por eso, el programa se pregunta quién tiene que enfrentar estos desperfectos, que tanto están complicando la vida a estos barceloneses.

En este sentido, el abogado Juan Manuel Medina ha explicado desde plató que cuenta con un "tratamiento como si fuera una vivienda de venta pública, es decir, hay una constructora y la constructora como tal tiene obligación de tener un seguro decenal", siendo este el que "cubre los desperfectos, los vicios ocultos que puede haber en la construcción durante los primeros diez años".

De esta manera, continúa, "quien realmente tiene que hacerse cargo de los desperfectos es la constructora por medio de ese seguro decenal". Ahora bien, "otra cosa distinta es que el Instituto de la Vivienda de Barcelona tenga que apretarles y tenga que exigirles el cumplimiento de esas reparaciones".

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