Turismo de borrachera, prostitución y tráfico de drogas: los vecinos de Valencia dicen '¡basta!' a los turistas incívicos

Los vecinos de El Cabanyal, en Valencia, aseguran haber denunciado 450 apartamentos turísticos ilegales. Están hartos de los comportamientos incívicos de los turistas de borrachera. En Velluters preocupan los problemas de delincuencia.

Los barrios de El Cabanyal y Velluters, en Valencia, están hartos de los turistas incívicos. De un tiempo a esta parte se encuentran con personas prácticamente sin ropa o directamente desnudas y en estado de embriaguez.

"Hemos denunciado más de 450 apartamentos turísticos", comenta uno de los vecinos, que explica que en su mayoría se tratan de personas que vienen por el turismo de borrachera.

El turismo low cost ha traído consigo turistas que circulan con sus bicicletas en dirección contraria, se pasean en bañador, o protagonizan escenas desnudos en los tejados o en plena calle. "Me recuerda más a Benidorm que a un barrio de una ciudad donde la gente vive y trabaja", afirma una mujer.

En Velluters los vecinos están preocupados por el aumento de la delincuencia. Se encuentran con peleas derivadas del tráfico de drogas, robos y prostitución. "Es un abandono total", apunta una vecina.

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