Marzo, tercer mes del año, y el cansancio empieza a acusar. Quedan lejos las vacaciones de Navidad y ya sólo pensamos en las próximas que llegan, las vacaciones de Semana Santa, pero hasta entonces, es importante mirar el calendario. Porque entre grandes periodos vacacionales se encuentran esos pequeños festivos que nos dan un respiro de la rutina y la vida diaria. Uno de ellos, aunque no para todos, es el festivo del 19 de marzo, cuando todos los años se celebra el Día del Padre, aunque no se trata de un festivo nacional, por lo que sólo descansan aquellos que residen en un lugar que sí lo considere día no laborable.

Según el calendario laboral de 2024, hay un total de nueve festivos nacionales este año, entre ellos uno en el mes de marzo: el 29, Viernes Santo. Ahora bien, cada comunidad autónoma tiene la potestad de definir otros festivos, así como cada ayuntamiento puede hacer lo propio. Con el día de San José (o Día del Padre) ocurre algo específico, además, y es que en el artículo 45.3 del Real Decreto 2001/1983, las comunidades autónomas tienen la opción de elegir entre celebrar esta fiesta o, por el contrario, optar por la de Santiago Apóstol, que es cada año el 25 de julio.

A nivel comunitario, sólo dos comunidades han elegido el 19 de marzo como festivo, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Eso sí, a un nivel territorial inferior, puede que se den casos en los que se reconozca también como festivo. ¿Por qué este año se celebra tan poco? Precisamente por su cercanía con el arranque de la Semana Santa, que tiene lugar apenas unos días después. Por ejemplo, Castilla-La Mancha ha optado por celebrar la fiesta del Corpus Christi, el 30 de mayo, en sustitución del 19 de marzo.

El 19 de marzo, festivo a nivel local

No obstante, a nivel local el 19 de marzo es festivo en algunas localidades de España, porque así lo han decidido los Ayuntamientos. Es el ejemplo de Badajoz (Extremadura), ciudad en la que el Día del Padre es uno de esos días inhábiles para el trabajo, retribuido y no recuperable, debido a que San José es el patrón de la ciudad. Pero este no es el único. Estos son algunos de los Ayuntamientos que han elegido el 19 de marzo como festivo local en 2024: