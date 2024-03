El calendario está lleno de días marcados, para muchos o para unos pocos, en los que se celebran multitud de cosas. Si bien hay un montón de días mundiales especialmente extraños, hay otros que tienen tal peso en la tradición que incluso acaban convirtiéndose en días festivos en algunas zonas. Otros, simplemente se celebran con regalos, fiestas y eventos especiales.

El Día del Padre, en el que los padres son los máximos protagonistas, mezcla un poco de todo esto. Y aunque es una fiesta que se suele celebrar en prácticamente todo el mundo, no en todos los países se hace en la misma fecha. En España, el Día del Padre siempre (también en 2024) es el día 19 de marzo, día de San José. Sin embargo, cambia de jornada en otros lugares: en Guatemala el Día del Padre es el 17 de junio, mientras que en Indonesia es el 12 de noviembre. En otros territorios, no se celebra un día concreto del mes, sino el día en el que coincida un domingo específico, por ejemplo.

Por qué se celebra el Día del Padre

El origen del Día del Padre no está perfectamente definido, como otros. Pero la historia más consistente es la que apunta a que se creó este día para conmemorar a los padres en 1910. Sonora Smart Dodd, hija del veterano de la Guerra Civil estadounidense William Jackson Smart, es considerada la principal promotora de la celebración del Día del Padre. Durante un sermón en la iglesia metodista sobre el Día de la Madre, Sonora se inspiró y pensó que los padres también deberían tener un día para ser homenajeados. Así pues, en 1909, Sonora presentó una petición a la Alianza Ministerial de Spokane (Idaho) para celebrar un servicio religioso especial dedicado a los padres el día 5 de junio, la fecha en la que cumplía años su progenitor, que se había quedado viudo y había tenido que criar solo a sus seis hijos.

Una mujer llamada Sonora, la principal promotora de la celebración del Día del Padre

Sin embargo, esta fecha estaba muy próxima, razón por la cual el pastor no tenía tiempo suficiente para prepararlo todo. Pero sí dio tiempo a prepararlo para unas semanas más tarde, para el 19 de junio de 1910, según recoge una pequeña revista dedicada a la historia de los Días de la Madre y del Padre que publica la 'American English', una página web dependiente del departamento de Asuntos Educativos y Culturales, del Departamento de Estado de Estados Unidos. Desde entonces, el Estado de Washington empezó a celebrar siempre el Día del Padre el tercer domingo de junio.

No obstante, no fue hasta años más tarde cuando se constituyó como algo estatal. Varios estados y organizaciones comenzaron a presionar al Congreso para declarar un Día del Padre fijo en el calendario, idea que contó con el apoyo del presidente de Estados Unidos en 1916, Woodrow Wilson. Aun así, no fue hasta la llegada del presidente Calvin Coolidge cuando se convirtió en un acontecimiento nacional. En 1924, declaró el reconocimiento oficial de un Día del Padre para establecer "relaciones más íntimas entre padres e hijos e inculcar a los padres la plena medida de sus obligaciones".

Años después, en 1966, el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación presidencial convirtiendo el Día del Padre en una jornada conmemorativa a nivel nacional. En 1971, Richard Nixon estableció la celebración permanente del Día del Padre, incluyendo, además de a los padres biológicos, a los padres adoptivos, padrastros u otras personas que hayan cumplido con ese papel en la vida de los niños. Desde entonces, han sido muchos los presidentes de Estados Unidos que han ido recordando la historia del día del Padre y el papel de Sonora en la celebración de esta jornada.

Cuándo se celebra el Día del Padre en el resto del mundo

Al margen de estas dos fechas —el 19 de marzo en España y el tercer domingo de junio en Estados Unidos—, el Día del Padre se celebra en momentos muy variados del año, según la tradición y la historia de cada zona. Por ejemplo, en Rusia la fecha elegida es el 23 de febrero y en Uruguay y Argentina es el 11 de julio. En Alemania coincide con el día de la Ascensión de Jesucristo, la fecha en que, según la Iglesia, el cuerpo físico de Jesús fue elevado al cielo. Se celebra 40 días después del domingo de Pascua, siempre un jueves. Aquí puedes ver en qué fecha se celebra el día del padre en distintas partes del mundo: