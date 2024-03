Sí, la ONCE celebra sorteos todos los días, pero algunos son más especiales que otros. Es por eso que unas pocas veces al año, los sorteos no se llaman como siempre: está el Cupón Diario, de lunes a jueves; están el Cuponazo y el Sueldazo, los fines de semana; los Triplex y Super Once, que se celebran todos los días, llueva o nieve. Pero en días señalados, sorteos y loterías señaladas. Es el caso del Día del Padre, que si bien se celebra en todo el país con regalos y celebraciones especiales para los padres de las familias, no es día festivo. Pero aunque no sea festivo, sí es un poco fiesta en la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Vayamos por partes. Lo primero y más importante: cuándo es el sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE. La respuesta es bastante sencilla: el mismísimo día del Padre, es decir, el martes 19 de marzo. El mismo día que el santoral católico prevé la celebración de San José, el patrón de los padres, la ONCE realiza este sorteo extraordinario, uno de los primeros del año. Los números ganadores del sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE se irán conociendo entre las 21:15 y las 21:30 de la noche del 19 de marzo, cuando se celebra el sorteo.

¿Y hasta cuándo se puede participar en este sorteo? A diferencia de lo que ocurre con otros, se pueden comprar cupones para el Extra del Día del Padre hasta un poquito antes de que arranque el sorteo. Concretamente, en la página web de JuegosONCE se pueden adquirir participaciones para el sorteo hasta las 21:00 de la noche, apenas unos 15 minutos antes de que arranque. Cada cupón cuesta 5 euros, algo más que el precio de las participaciones de los sorteos diarios de la ONCE, pero el premio también es mucho mayor.

Qué premios hay en el Sorteo Extra del Día del Padre

Al igual que el nombre del sorteo, el premio del Día del Padre de la ONCE es bastante extraordinario. El primer premio especial del sorteo del 19 de marzo es el de 17 millones de euros, aunque éste sólo se lo lleva una persona: la que acierte los cinco números y el número de serie. Es tan especial que incluso puede quedarse desierto, al no haberse vendido ese cupón expresamente. Sin embargo, hay más opciones de premios en este Día del Padre:

Primer premio especial : 17 millones de euros

Primer premio: 40.000 euros

Cuatro últimas cifras: 1.500 euros

Tres últimas cifras: 100 euros

Dos últimas cifras: 10 euros

Última cifra (reintegro): 5 euros

Así pues, si no tienes el número de serie pero sí tienes los cinco números ganadores del sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de 2024 te llevas un total de 40.000 euros, que no está nada mal. Además, la ONCE también reparte dinero entre los que tengan algunas de las cinco cifras, siempre en el mismo orden, de las que repartan el premio principal.

En total, la ONCE reparte hasta un millón de premios en este sorteo. De cada número del sorteo del Día del Padre, la ONCE pone a la venta 100 series, por lo que hay un total de 100 cupones con el mismo número. En el caso de venderse todos los cupones del número ganador, una persona se llevaría los 17 millones de euros y otras 99 se llevarían los 40.000 euros.