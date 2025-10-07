Detienen al padre acusado de violar a su hija en Lleida por romper la orden de alejamiento

El contexto El juzgado de guardia le había dejado en libertad con cargos, acordando la prohibición al padre de acercarse a la joven a menos de 200 metros y de comunicarse con ella por cualquier vía.

Los Mossos d'Esquadra han arrestado a un hombre acusado de violar a su hija de 21 años en Lleida, en presencia de su hijo de ocho años, por violar una orden de alejamiento impuesta el lunes. Un ciudadano alertó al 112 sobre su presencia en el edificio donde vive la víctima con su familia. El juzgado le había dejado en libertad con cargos, prohibiéndole acercarse a menos de 200 metros de su hija. El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, indicó que la joven declaró haber sido agredida previamente por su padre, lo que ha generado preocupación y llamado a la vigilancia comunitaria.

Los Mossos d'Esquadra han detenido al hombre acusado de violar a su hija, de 21 años, en una plaza de Lleida, en presencia de otro hijo de ocho años, por romper la orden judicial de alejamiento que se le impuso el pasado lunes.

Tan solo unas horas después de haber quedado en libertad con cargos, un ciudadano ha llamado al 112 alertando de la presencia del hombre en el edificio en el que vive la víctima con el resto de la familia, según ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado a EFE la Policía de la Generalitat.

Precisamente, ayer mismo el juzgado de guardia le dejó en libertad con cargos y acordó la prohibición al padre de acercarse a la joven a menos de 200 metros y de comunicarse con ella por cualquier vía, tras haber sido detenido el pasado sábado por la Guardia Urbana.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informado que, tras prestar declaración, el hombre no ingresó en prisión provisional porque ninguna de las acusaciones lo solicitó a la jueza.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, aseguró el lunes que la joven había declarado que no era la primera vez que había sido agredida por su padre. "El caso está bajo investigación porque las declaraciones de la víctima apuntan a que no era la primera vez. Eso es lo que ha levantado todas las alarmas, entre otras cosas porque es una familia normalizada. Y el entorno se tendrá que manifestar y nos tendremos que preguntar por qué pasan estas cosas", dijo Larrosa.

"Esta situación -remarcó el alcalde- interpela a todo el mundo para que estemos todos vigilantes sobre lo que sucede en nuestro entorno". "Se ha producido la denuncia de un ciudadano denunciando lo que previsiblemente era mantener relaciones sexuales en un espacio público. Detrás de todo esto hay una historia horrorosa. Esto nos obliga a estar pendientes. No todo lo que vemos es aceptable", advirtió Larrosa.

