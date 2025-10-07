El Gobierno aprueba las ayudas de 100 euros para comprar gafas y lentillas a los niños hasta 16 años

Los detalles La subvención, que asciende a un máximo de 100 euros por persona beneficiaria, cubrirá parcialmente el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año.

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros las ayudas de 100 euros para comprar gafas y lentillas a los niños hasta 16 años. La subvención, que asciende a un máximo de 100 euros por persona beneficiaria, cubrirá parcialmente el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año.

El Ejecutivo ha hecho hincapié en que los defectos de refracción -como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo- afectan a entre el 10% y el 30% de la población en edad escolar en España. "En ausencia de corrección adecuada, estos problemas no solo afectan al bienestar físico de los menores, sino también a su rendimiento académico, su desarrollo psicosocial y su calidad de vida", indican.

Una "herramienta de equidad"

Esta herramienta, señalan desde el Gobierno, "pretende actuar como una herramienta de equidad, asegurando que ninguna persona menor de edad quede excluida del derecho a una visión adecuada por motivos económicos". Según aseguran desde el Ministerio de Sanidad, numerosos estudios han constatado que los niños y niñas de familias en situación socioeconómica más desfavorecida acceden con menor frecuencia a las correcciones visuales necesarias, lo que perpetúa "desigualdades sociales y educativas".

Será el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), quien actúa como entidad colaboradora, quien asuma funciones de coordinación con las ópticas, verificación documental, compensación de costes y seguimiento del programa para garantizar la transparencia, trazabilidad de los fondos y control de calidad en la prestación.

La ayuda, indica el Ejecutivo, se tramitará mediante concesión directa. Las personas beneficiarias -o sus tutores legales- podrán acceder a ella a través de entidades adheridas, principalmente ópticas, que aplicarán el descuento en el momento de la compra y gestionarán el reembolso por los productos dispensados junto con la entidad colaboradora.

El Plan Veo cuenta con una financiación total de 47.775.000 euros, distribuida en dos ejercicios presupuestarios. Para el año 2025 se asigna una dotación inicial de 1.000.000 euros y 46.775.000 euros para 2026. La compra de gafas o lentillas deberá formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2026 aunque los pagos correspondientes a operaciones realizadas en el mes de diciembre podrán ejecutarse durante el ejercicio 2027, garantizando así la cobertura efectiva y el cierre contable de la medida.

