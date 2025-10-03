Día de la Hispanidad 2025 en Madrid: guía completa de conciertos gratuitos

El grupo colombiano Bomba Estéreo durante su actuación en Sónar 2010.

Madrid se prepara para celebrar la Hispanidad 2025, que este año tendrá lugar del 3 al 12 de octubre, con una programación de conciertos gratuitos en distintos escenarios de la ciudad con artistas nacionales e internacionales como protagonistas.

La Hispanidad se celebra cada 12 de octubre para conmemorar el encuentro entre culturas tras el descubrimiento de América en 1492 y reconocer la herencia cultural hispánica en España y América Latina. Este año, la Hispanidad 2025 se celebrará en Madrid del 3 al 12 de octubre, y como todos los años con una programación cultural que llena la ciudad de actividades gratuitas, desde música y teatro hasta danza y folclore, abiertas a todos los públicos.

La agenda musical de esta edición destaca por la diversidad de géneros y artistas, incluyendo figuras internacionales de Argentina, Colombia y España.

Te contamos todo para que puedas disfrutar de todos los conciertos gratuitos en Madrid con motivo del Día de la Hispanidad 2025.

5 escenarios en Madrid

Durante la celebración de la Hispanidad 2025 en Madrid, la música se concentrará en cinco escenarios clave de Madrid, cada uno con su propio encanto y programación.

La Plaza de Colón se erige como el escenario principal, donde se realizará el pregón inaugural y los conciertos más destacados del evento.

La Plaza de España ofrecerá una programación variada de artistas nacionales e internacionales, ideal para disfrutar de música al aire libre en un espacio amplio y accesible.

La Puerta del Sol, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, albergará actuaciones diarias, incluidas fiestas temáticas dirigidas por reconocidos presentadores y DJs.

Junto al río, el Puente del Rey-Madrid Río combinará ritmos latinos, pop y folclore en un entorno natural, perfecto para familias y público joven.

Finalmente, la Plaza Mayor, con su valor histórico y cultural, acogerá conciertos colaborativos con instituciones musicales y grupos tanto españoles como latinoamericanos, completando un recorrido que permite vivir la música y la cultura hispánica en distintos rincones de la capital.

Los músicos protagonistas de la Hispanidad 2025

Este año la programación musical incluye una mezcla de figuras consagradas y talentos emergentes. Entre los más esperados se encuentra Gloria Estefan, que dará el pregón inaugural, así como artistas internacionales de Argentina como Chita, Miranda! y Babasónicos, y de Colombia como Bomba Estéreo y Nidia Góngora.

Entre los talentos nacionales, se podrá disfrutar de Aleesha, Alizzz, La Ganga Calé, Naíza, Rita Payés y María José Llergo, entre otros, abarcando géneros que van desde el pop y rock hasta ritmos latinos y folclóricos.

Este conjunto de artistas garantiza una oferta musical diversa y atractiva, que permite recorrer distintos escenarios de Madrid mientras se celebra la riqueza cultural hispánica de forma gratuita.

Listado de conciertos gratis por día y escenario

Estos son los conciertos de la Hispanidad 2025 divididos por escenarios.

Plaza de Colón

5 de octubre, 12:00 h: Gloria Estefan

Plaza de España

9 de octubre: Chita (18:30 h), Aleesha (19:00 h), Bon Calso (22:00 h)

10 de octubre: Muerdo (19:00 h), Dillom (21:30 h)

11 de octubre: La Ganga Calé (19:00 h), Alizzz (21:30 h)

12 de octubre: Tiraya (18:00 h), Bomba Estéreo (19:30 h)

Puerta del Sol

9 de octubre: Nidia Góngora (19:00 h), Henry Méndez (21:30 h)

10 de octubre: Miranda! (19:00 h), Babasónicos (21:30 h)

11 de octubre: OnOff (18:50 h), Kevin Johansen + Liniers + The Nada (20:00 h)

12 de octubre: Naíza (18:00 h), Fiesta 'Los 40 Hispanidad Pop' (19:00 h)

Puente del Rey – Madrid Río

9 de octubre: Orquesta El Macabeo (19:00 h), Orquesta del Plata (20:00 h)

10 de octubre: Nacho Nacif (20:00 h), Niña Polaca (21:30 h)

11 de octubre: Bareto (19:00 h), Karina La Princesita (21:30 h)

Plaza Mayor

9 de octubre: Çantamarta (19:00 h), Los Estanques + El Canijo de Jerez (21:30 h)

10 de octubre: Maestro Espada (18:00 h), Rita Payés (19:30 h), Silvana Estrada + Ensemble Escuela Superior de Música Reina Sofía (21:30 h)

11 de octubre: Orquesta Aragón (19:00 h), María José Llergo (21:30 h)

12 de octubre: Corral de la Morería (21:00 h)

Se puede consultar toda la información disponible en la página web de la Comunidad de Madrid dedicada a la Hispanidad 2025.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.