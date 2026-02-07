El doloroso recuerdo de María, realojada en Ronda tras dejar su casa en Grazalema: "Partía el alma de verlo, todos llorando"

El contexto Al menos 11.000 personas han sido desalojadas en Andalucía tras las intensas lluvias e inundaciones que asolan la comunidad. Grazalema (Cádiz) es uno de los pueblos que ha sido evacuado por completo.

María y sus vecinos de Grazalema se vieron obligados a abandonar sus hogares con lo puesto, dejando atrás su pueblo sin saber cuándo podrían regresar. En el polideportivo de Ronda recibieron comida caliente y el apoyo emocional de sus vecinos, lo que les brindó consuelo en medio de la incertidumbre. A la espera de la autorización para volver a sus casas, María se mantiene esperanzada, valorando la unidad y el apoyo mutuo entre vecinos que llevan 50 años juntos.

"Eso partía el alma de verlo, todo el mundo llorando. Es que no sabíamos a dónde íbamos". Así recuerda María cómo ella y sus vecinos, casi con lo puesto, tuvieron que dejar sus casas en Grazalema. Esta pasada noche María ha podido volver a dormir sobre una cama gracias a la ayuda de una vecina de Ronda "Nos ha dejado cuatro apartamentos y somos ocho en mi familia", explica a laSexta.

En el polideportivo de Ronda les acogieron, les dieron un lugar donde resguardarse y comer caliente. Aunque, cuenta María, que lo que más les consoló fue sentir el apoyo de los suyos: "Todo el mundo hablaba, lloraba... Nos abrazábamos".

María pasará los próximos días en un pequeño apartamento que muestra a laSexta. Tiene todo lo indispensable y hasta los detalles más pequeños reconfortan. "Tenemos toallas calentitas, la nevera, tenemos de todo", explica emocionada. Y es que, en la planta de arriba, María también tiene el calor de sus vecinos. "Nosotros hemos intentado estar juntos porque somos vecinos en el pueblo. Llevamos 50 años juntos", apunta otro de los vecinos realojados del pueblo de Grazalema.

Por delante les esperan días duros, sin saber como está su pueblo, hasta que les autoricen volver. "El alcalde ha hablado con nosotros y nos ha dicho que hasta el miércoles es seguro que no regresemos, ya después dependerá de lo que digan los geólogos", asegura María, que pese a la incertidumbre, mantiene la esperanza. "Lo importante es que no nos pase nada y que entremos juntos en nuestras casas".

