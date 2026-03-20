Los docentes vuelven a cortar vías y colapsar el tráfico en Barcelona en el último día de huelga

El contexto Profesores de Cataluña han llevado a cabo protestas durante toda la semana para reclamar mejoras laborales, una reducción de las ratios de alumnos, incrementar la plantilla o reducir las tareas burocráticas.

Esta mañana, docentes en huelga han bloqueado varias carreteras del área metropolitana de Barcelona, causando importantes problemas de tráfico. Desde las 7:00 horas, unos 300 manifestantes cortaron la B-20 en Santa Coloma de Gramenet, afectando conexiones clave. También se registraron cortes en la Ronda de Dalt y la avenida Diagonal en Barcelona, así como en la autopista AP-7 y otras vías. Este viernes marca el final de una semana de huelga educativa en Cataluña, con sindicatos presionando al Govern para renegociar un acuerdo salarial que consideran insuficiente. La jornada culminará con una manifestación central en Barcelona, coincidiendo con una marcha de médicos.

Centenares de docentes avanzan en manifestación hacia el centro de Barcelona en cuatro columnas que han partido de puntos diferentes de la ciudad en la última jornada de huelga de la semana del sector educativo para reclamar mejoras y criticar el acuerdo del Govern con CCOO y UGT.

Las columnas han salido de Fabra i Puig con avenida Meridiana, Gran Via con Rambla Prim, la plaza Francesc Macià y la Ciutat de la Justícia y confluirán hacia el mediodía en la plaza Tetuán, donde está previsto que arranque una gran manifestación que acabará frente al Parlament, en el Parc de la Ciutadella.

Antes de iniciar las marchas hacia el centro de la ciudad, los docentes han llevado a cabo cortes de vías en diferentes puntos de la ciudad, que han complicado el tráfico diario en especial en los accesos a la capital, como la B-23 y la confluencia con la avenida Diagonal.

A partir de las 7:00 horas, unas 300 personas han irrumpido en la B-20, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), vía que conecta con el nudo de la Trinidad y la Ronda de Dalt, y la han cortado en ambos sentidos de la marcha.

Otros grupos han cortado la Ronda de Dalt a la altura de Vall d'Hebron, en Barcelona, y en Finestrelles, en Esplugues de Llobregat (Barcelona). En la capital catalana se ha producido asimismo un corte al principio de la avenida Diagonal, en la zona universitaria.

La autopista AP-7 ha quedado cortada a la altura de Bellaterra (Barcelona) en ambos sentidos de la marcha durante media hora, y la autovía A-2 y la C-55 han sufrido cortes en Abrera (Barcelona) en sentido a la capital catalana.

Otras vías en las que han irrumpido docentes en huelga han sido la C-25, el Eix Transversal, en Gurb y en Manresa, y la C-17 también en Gurb, en la provincia de Barcelona. La mayor parte de los cortes ha tenido lugar entre las siete y las ocho de la mañana, momento en el que los manifestantes han optado por salir de las vías.

Este viernes es el último día de una semana de huelga educativa territorializada, en el que los sindicatos convocantes han llamado a la movilización de los docentes de toda Cataluña, para presionar al Govern con el fin de que reabra la negociación y mejore el acuerdo que pactó con CCOO y UGT.

Los sindicatos convocantes son Ustec, Professors de Secundària, Intersindical y CGT, a los que se han sumado el Sindicat d'Estudiants. En el Parlament, la marcha de los docentes confluirá con la convocada por los médicos, que también están en huelga.

Además de los docentes de la red pública, este viernes están llamados también a la huelga los profesionales de la concertada, así como el personal de administración y servicios, los monitores de ocio y comedor y los estudiantes de secundaria.

Tras cuatro días de movilizaciones consecutivas, Ustec y Aspepc, que lideran las protestas, ha exigido al Govern que se siente a negociar otro acuerdo diferente al pactado con CCOO y UGT y han llamado a la sociedad a "desbordar Barcelona" este viernes.

"Es inaceptable que el Govern no quiera negociar con la mayoría del colectivo. Seguimos con firmeza y hacia adelante exigiendo el retorno a la negociación, ropa por la administración", asegura Ustec en un comunicado en su web.

El seguimiento de la huelga es del 15,28%, según Educación

La última jornada de la semana de huelgas en la educación está siendo seguida por un 15,28% de los docentes y el personal convocado en toda Cataluña, según los datos provisionales facilitados por el Departamento de Educación y Formación Profesional.

La Consellería ha señalado en un comunicado que a las 09:30 horas habían comunicado datos de la huelga un 37,5% de los centros y que el seguimiento llegaba al 15,28%.

Una semana de paros contra el "pacto histórico"

Cataluña ha vivido una semana de paros en las aulas en el marco del pulso que los sindicatos mantienen con la Generalitat, tras mostrar su rechazo al reciente acuerdo salarial alcanzado entre el Departamento de Educación y las organizaciones sindicales CCOO y UGT.

La Generalitat firmó con ambos sindicatos un acuerdo que calificó de "histórico" para la mejora de las condiciones laborales del profesorado y del personal de atención educativa. El pacto contempla, entre otras medidas, un incremento del 30% en el complemento salarial docente.

Sin embargo, el acuerdo no convence a los principales sindicatos del sector —USTEC, ASPEPC-SPS, CGT y la Intersindical—, que lo consideran insuficiente. Por este motivo, han estado realizando protestas durante toda la semana. Comenzaron en Barcelona, y siguieron en Tarragona, Lleida y Girona. Una huelga cuya convocatoria termina este viernes con una manifestación unitaria en Barcelona.

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