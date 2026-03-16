Las protestas docentes contra el "pacto histórico" de Illa en Educación cortan carreteras y colapsan los accesos a Barcelona

Corte en la Ronda de Dalt de Barcelona por la huelga de docentes

Los detalles Cataluña afronta desde hoy una semana de paros en las aulas en el marco del pulso que estos sindicatos mantienen con la Generalitat, tras mostrar su rechazo al reciente acuerdo salarial alcanzado entre el Departamento de Educación y las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT.

Las protestas de docentes en Cataluña han generado caos en los accesos a Barcelona, con cortes en vías principales como la Ronda de Dalt y la Gran Vía en L’Hospitalet de Llobregat. Convocadas por sindicatos como ASPEPC-SPS y USTEC, las movilizaciones han causado importantes retenciones, acumulando cerca de 50 kilómetros de congestión. La huelga, que se extiende toda la semana, surge en rechazo al acuerdo salarial "histórico" firmado por la Generalitat con CC.OO. y UGT, considerado insuficiente por los sindicatos. Estos aspiran a repetir la movilización del 11 de febrero, respaldados por una encuesta donde el 95% de los docentes rechazan el acuerdo.

Las protestas de los docentes, que inician este lunes una semana de huelga en Cataluña, han colapsado esta mañana los accesos a la ciudad de Barcelona y han provocado cortes en varias vías principales. Entre ellas, la Ronda de Dalt a la altura de la plaza Karl Marx y la Gran Vía en L’Hospitalet de Llobregat, donde una marcha avanza en dirección a plaza Espanya.

Las movilizaciones, convocadas por los sindicatos mayoritarios ASPEPC-SPS, también han generado importantes retenciones en las principales entradas a la capital catalana, con cerca de 50 kilómetros de congestión acumulada en vías como la B-23, la A-2, la C-31, la C-58 y la C-32.

En esta última, conocida como la autopista del Maresme, los conductores han tardado hasta una hora en atravesar Badalona tras permanecer alrededor de 45 minutos completamente detenidos, lo que ha provocado largas colas en una de las principales rutas de acceso a Barcelona.

El sindicato USTEC, convocante de la huelga junto a ASPEPC-SPS y CGT, ha denunciado que los Mossos d’Esquadra han identificado y registrado a algunos participantes en las protestas y que incluso "han amenazado con cargas policiales", lo que, a su juicio, supone "una vulneración" del derecho a la manifestación.

Rechazo al "pacto histórico"

Cataluña afronta desde hoy una semana de paros en las aulas en el marco del pulso que estos sindicatos mantienen con la Generalitat, tras mostrar su rechazo al reciente acuerdo salarial alcanzado entre el Departamento de Educación y las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT.

La Generalitat firmó la semana pasada con ambos sindicatos un acuerdo que calificó de "histórico" para la mejora de las condiciones laborales del profesorado y del personal de atención educativa. El pacto contempla, entre otras medidas, un incremento del 30 % en el complemento salarial docente.

Este aumento se aplicará de forma progresiva hasta 2029 y supondrá que los docentes catalanes perciban unos 3.000 euros anuales más que en la actualidad, lo que permitiría que pasen de estar entre los peor remunerados de España a situarse como los terceros mejor pagados, solo por detrás de País Vasco y Cantabria.

Sin embargo, el acuerdo no convence a los principales sindicatos del sector —USTEC, ASPEPC-SPS, CGT y la Intersindical—, que lo consideran insuficiente y han mantenido la convocatoria de huelga prevista para esta semana.

Los convocantes aspiran a repetir una movilización similar a la del pasado 11 de febrero, cuando una convocatoria unitaria vació las aulas y sacó a la calle a unos 70.000 docentes en toda Cataluña.

Los sindicatos aseguran sentirse respaldados por una encuesta organizada por las propias organizaciones convocantes, en la que participaron 42.965 docentes —alrededor del 50 % de la plantilla estructural— y en la que el 95 % de los encuestados (40.780) rechazó el acuerdo firmado con la Generalitat y manifestó su disposición a secundar la huelga.

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