La segunda jornada de huelga de profesores en Cataluña corta carreteras y provoca retenciones en Tarragona

Los detalles Las protestas se llevarán a cabo durante toda la semana para reclamar mejoras laborales, una reducción de las ratios de alumnos, incrementar la plantilla o reducir las tareas burocráticas.

El segundo día de huelga de profesores en Cataluña ha afectado a Tarragona y Alt Penedès, generando cortes en la AP-2 y el acceso al Puerto de Tarragona. Los docentes, acompañados por Revolta Pagesa, han realizado protestas para exigir mejoras laborales, como reducción de ratios y aumento de plantilla. La huelga, convocada por USTEC-STEs, Intersindical-CSC, CGT y Professors de Secundària, se extenderá toda la semana en Cataluña. Los sindicatos rechazan el reciente acuerdo salarial firmado por la Generalitat con CCOO y UGT, que prevé un aumento del 30% en el complemento salarial docente hasta 2029.

El segundo día de huelga de profesores en Cataluña, que afecta este martes a la provincia de Tarragona y al Alt Penedès, tiene un seguimiento del 11,22% de la plantilla convocada, según los primeros datos recabados por el Departamento de Educación.

La Consellería ha informado en un comunicado de que a las 09:30 horas habían comunicado cifras relativas a paro el 36,57% de los centros educativos, con un seguimiento del 11,22%.

En concreto, los profesionales convocados a ir a la huelga por Ustec, Aspepc y CGT son los que trabajan en los servicios territoriales del Penedès, Tarragona y Terres de l'Ebre.

Las protestas de los docentes de estas zonas han provocando cortes en la AP-2 en Montblanc en dirección a la N-240 y en el acceso al Puerto de Tarragona por la A-27, generando retenciones de camiones que trataban de acceder para cargar y descargar.

En Montblanc, los profesores, acompañados por tractores de Revolta Pagesa que se han sumado a la protesta, se han concentrado en una de las rotondas de acceso al municipio y han cortado luego la entrada a la AP-2.

Los docentes están convocados a las 12:30 a una manifestación por el centro de Tarragona, que comenzará en la plaza Imperial Tarraco y en la que también participarán miembros de Revolta Pagesa.

Se trata del segundo día de huelga convocada por los sindicatos USTEC-STEs, Intersindical-CSC, CGT y el colectivo Professors de Secundària para reclamar mejoras laborales, una reducción de las ratios de alumnos, incrementar la plantilla o reducir las tareas burocráticas.

Las protestas se llevarán a cabo durante toda la semana en Cataluña: comenzaron ayer en Barcelona; hoy, en Tarragona: el miércoles, en Lleida; el jueves, en Girona, y el viernes habrá una manifestación unitaria en Barcelona.

Estas convocatorias se realizaron tras mostrar su rechazo al reciente acuerdo salarial alcanzado entre el Departamento de Educación y las organizaciones sindicales CCOO y UGT.

La Generalitat firmó la semana pasada con ambos sindicatos un acuerdo que calificó de "histórico" para la mejora de las condiciones laborales del profesorado y del personal de atención educativa. El pacto contempla, entre otras medidas, un incremento del 30% en el complemento salarial docente.

Este aumento se aplicará de forma progresiva hasta 2029 y supondrá que los docentes catalanes perciban unos 3.000 euros anuales más que en la actualidad, lo que permitiría que pasen de estar entre los peor remunerados de España a situarse como los terceros mejor pagados, solo por detrás de País Vasco y Cantabria.

Sin embargo, el acuerdo no convence a los principales sindicatos del sector —USTEC, ASPEPC-SPS, CGT y la Intersindical—, que lo consideran insuficiente y han mantenido la convocatoria de huelga prevista para esta semana.

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