"Vienes a cogerla conmigo, que soy el que está trabajando": así se justifica un repartidor tras aparcar en una plaza de movilidad reducida

Pablo Tovar y Luis Calero ponen en evidencia a un repartidor que ha aparcado en una plaza para movilidad reducida. Asegura que está trabajando y va a tardar "menos de cinco minutos" y, a pesar de que le llaman la atención, no mueve el vehículo.

Pablo Tovar es un psicólogo y deportista de élite que, después de quedar en silla de ruedas a los 21 años, ahora divulga en sus redes los obstáculos a los que se tienen que enfrentar diariamente las personas con movilidad reducida.

Entre ellos, comportamientos incívicos como los de personas que aparcan en plazas de movilidad reducida sin estar autorizados para ello.

Luis Calero acompaña a Pablo a un parking subterráneo, donde la gente actúa con mayor impunidad, y se encuentran con un hombre que ha aparcado su furgoneta de reparto en una plaza para movilidad reducida.

Este hombre se justifica asegurando que "hay otras", que otro ha ocupado dos plazas y que él está "trabajando" y va a tardar "menos de cinco minutos".

"Muchos vienen a comprar y yo vengo a trabajar, es la diferencia", sostiene el repartidor, al que Luis Calero le pregunta por qué no aparca en una de las plazas libres que no son de movilidad reducida. "Pierdo una puerta por la que estoy trabajando", responde.

"Tienes uno ocupando dos plazas y vienes a cogerla conmigo, que soy el que está trabajando. Por eso España está como está", sentencia. En ningún momento mueve el vehículo.

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