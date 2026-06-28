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Tras varios meses

Detenido en Soria uno de los capos más buscados de la mafia italiana

Los detalles Según ha adelantado 'Diario de Valladolid', la operación policial realizada en colaboración con la Interpol le ha apresado en el escondite en el que se encontraba en al ciudad soriana.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.Agencia EFE
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Domenico Paviglianiti, uno de los capos más buscados de la mafia italiana, ha sido detenido en Soria tras una operación policial que se ha ido gestando durante meses, según ha avanzado 'Diario de Valladolid'.

El citado medio recoge que la Policía Nacional, n el marco de una operación internacional coordinada por la Interpol contra las mafias italianas, ha ejecutado la detención tras varios meses de seguimiento al hombre italiano.

Paviglianiti es uno de los máximos líderes de la 'Ndrangheta', que estaba en búsqueda y captura desde 2021, año en el que se le detuvo en Madrid en una operación similar, pero tras la cual logró escapar y huir a Soria. Sobre él pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega por varios delitos: tráfico de drogas, contra las personas y blanqueo de capitales.

Según 'Diario de Valladolid', el capo de la mafia italiana vivía con discreción y protegido por guardaespaldas de su confianza, pero su ubicación exacta se ha logrado a través del seguimiento a personas de su entorno así como a pinchazos telefónicos.

Tras su detención, permanece a la espera del traslado a Italia.

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