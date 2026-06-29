Una niña de 13 años se equivoca al sentarse en una hamaca y provoca una multitudinaria pelea en la piscina de un hotel

En un hotel de Santa Susana, en Barcelona, se producía una tremenda pelea en la piscina. El origen se encuentra en una niña de 13 años que, después de equivocarse al sentarse en una tumbona, recibió golpes por parte de su ocupante.

Las vacaciones de los huéspedes de un hotel de Santa Susana, en la provincia de Barcelona, se veían alteradas por una multitudinaria pelea en la piscina del establecimiento.

El origen del conflicto parece estar en una niña de 13 años, que se habría sentado por error en una hamaca que no le correspondía. Su ocupante, un turista, habría reaccionado dándole un golpe.

La Policía Local y los Mossos d'Esquadra se veían obligados a intervenir para detener la tangana, en la que comunican que ha habido un herido leve y no ha interpuesto ninguna denuncia.

"Que ahí hay una menor de edad recibiendo golpes es algo indiscutible y que no se haya denunciado es, cuanto menos, sorprendente", comenta Bea de Vicente.

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