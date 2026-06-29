"No tengo ni el pasaporte" : migrantes siguen sin recibir la documentación para su regularización a horas de que termine el proceso extraordinario

¿Por qué es importante? Algunas personas vulnerables terminan cayendo en estafas, como ha ocurrido en la embajada española en Argelia, según confirma el Movimiento de Regularización Ya.

A un día de que finalice el proceso de regularización extraordinaria en España, muchos migrantes, como Mohamed de Guinea Conakry, enfrentan dificultades para reunir la documentación necesaria. La obtención del pasaporte y la apostilla notarial son obstáculos comunes. Además, la lentitud burocrática complica la situación para migrantes de países como Guinea Conakry, Argelia, Mali, Gambia y Cuba, exponiéndolos a estafas. Victoria Columna, del movimiento Regularización Ya, denuncia cobros excesivos por trámites. ONG y activistas piden extender el plazo para evitar expulsiones, mientras el Ministerio de Migraciones exige demostrar la solicitud de documentos faltantes.

A tan solo un día para que finalice el proceso de regularización extraordinaria que aprobó el Gobierno de España hace dos meses, todavía quedan migrantes, como Mohamed, originario de Guinea Conakry, que no ha conseguido toda la documentación.

"Nosotros, los guineanos, tenemos un problema para sacarnos el pasaporte. Nuestro segundo problema es la apostilla con los notarios y si no tenemos esos documentos del notario, no podemos regularizarnos. ¿Cómo voy a hacer para regularizarme si no tengo ni el pasaporte?", denuncia, un problema que se repite con su paisano Ibrahima, quien señala que le falta "la apostilla para poder entregar los papeles".

A esta confusión, dicen, hay que sumarle la lentitud burocrática, lo que supone un quebradero de cabeza para migrantes de Guinea Conakry, Argelia, Mali, Gambia o Cuba, que sufren demoras en la obtención del certificado penal o el pasaporte, y en el que las personas más vulnerables terminan cayendo en estafas, como ha ocurrido en la embajada española en Argelia, según confirma el Movimiento de Regularización Ya.

En este sentido, Victoria Columna, portavoz del movimiento Regularización Ya, subraya que han llegado a cobrar a personas "entre 1.000 y 1.5000 euros por los trámites".

Ahora, surge una pregunta ante el miedo de quedarse fuera: "¿Van a expulsarnos?", se cuestiona Houria Sehili, presidenta de la Casa de Argelia de Valencia.

Ante esta situación, las ONG piden ampliar el plazo "hasta que todas las personas que están en este territorio puedan regularizarse", tal y como defiende Victoria Columna.

Mientras, desde el Ministerio de Migraciones señalan que las personas que carezcan de algún documento, deberán acreditar, al menos, que lo han solicitado.

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