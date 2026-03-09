Detenidos diez neonazis de Núcleo Nacional por intentar boicotear el 8M con proclamas antifeministas y racistas

Los detalles Los arrestados están acusados ​por desórdenes públicos. Además, uno de ellos ha sido detenido por un delito de atentado contra la autoridad.

El pasado 8 de marzo, miles de personas participaron en las manifestaciones del Día de la Mujer Trabajadora en España, destacando la multitudinaria marcha en Madrid. Durante el evento, diez neonazis del grupo neofascista Núcleo Nacional fueron detenidos tras intentar boicotear la manifestación con proclamas antifeministas y racistas. Uno de ellos enfrenta cargos adicionales por atentado a la autoridad. La conocida agitadora ultraderechista Isabel Peralta también irrumpió en la marcha. Mientras la organización del 8M intentaba controlar la situación, un grupo de encapuchados trató de subirse al escenario. Este incidente se suma a otro ataque ultraderechista en la Universidad Complutense de Madrid, donde encapuchados destrozaron mobiliario y arrancaron carteles relacionados con el Día de la Mujer.

Porque el 8M es el Día de las Mujeres, de las miles que reivindicaron sus derechos, el feminismo y la igualdad tras una pancarta que rezaba: "Feministas antifascistas". Y recordando que ahora "somos más, en todas partes".

Todo transcurría con normalidad cuando, a unos minutos de terminar la movilización, apareció una conocida agitadora ultraderechista: Isabel Peralta. Irrumpió en la cabecera con un megáfono. Rápidamente, las organizadoras de la Comisión 8M intentaron impedir que siguiera gritando mensajes fascistas y en contra de las feministas.

Fue en ese momento cuando entró en juego un grupo de hombres, también de la organización de ultraderecha Núcleo Nacional y con la cara tapada. El grito de "¡Fuera fascistas de nuestra mani!" se repite entre las mujeres allí presentes.

Finalmente, entre empujones, los neonazis llegaron a enfrentarse a la Policía que, sin embargo, consiguió echarlos de la manifestación madrileña del 8M.

¿El resultado? Hay diez personas detenidas por desórdenes públicos y a uno se le suma atentado contra la autoridad. Todos pertenecen al grupo neofascista Núcleo Nacional y es que, ellos mismos se han identificado en redes sociales. A ellos y a su conocida militante Peralta.

"Fue abordada por decenas de Charos histéricas cuando las recriminó su silencio ante las violaciones cometidas por inmigrantes", han publicado en sus redes sociales. Porque aseguran que el único motivo de su detención fue portar carteles.

Fuentes de la organización del 8M creen que esto solo fue una técnica de distracción, porque, durante el altercado, otro hombre habría intentado subirse al escenario utilizando la violencia.

Este es un ataque ultraderechista contra el feminismo perpetrado en pleno 8 de marzo que se suma al recién ocurrido en la Universidad Complutense de Madrid. Allí se colaron hasta 30 encapuchados arrasando con la Facultad de Ciencias Políticas. Destrozaron el mobiliario y arrancaron carteles relacionados con las actividades programadas para el Día de la Mujer.

En el suelo dejaron una pancarta con el símbolo de la falange que, después, han colgado también en sus redes sociales. "Rechaza el feminismo, abraza la feminidad", piden.

