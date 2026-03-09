Detenido un hombre de 43 años por una presunta agresión sexual a una joven en febrero en Sant Joan de les Abadesses (Girona)

Los Mossos d'Escuadra investigan la muerte de un hombre en Vilanova i la Geltrú mientras realizaba un presunto reto en internet

¿Por qué es importante? El detenido pasará el próximo miércoles a disposición judicial, según han confirmado los Mossos d'Esquadra a laSexta.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 43 años por una presunta agresión sexual a una joven en febrero en Sant Joan de les Abadesses, Girona. El detenido comparecerá ante el juzgado de Ripoll el miércoles. Esta agresión no está relacionada con otra ocurrida la semana pasada en el mismo municipio, donde un hombre de 60 años fue arrestado por agredir a una mujer en la calle. Tras dos agresiones en una semana, el Ayuntamiento organizó una concentración de condena. El 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista las 24 horas y en 52 idiomas.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes a un hombre de 43 años como presunto autor de una agresión sexual a una joven cometida en febrero en un domicilio de Sant Joan de les Abadesses (Girona), según han confirmado a laSexta.

El detenido pasará el próximo miércoles a disposición judicial ante el juzgado de primera instancia e instrucción de Ripoll.

Según han comunicado fuentes de los Mossos a EFE, esta agresión sexual no tiene ninguna relación con otra ocurrida la semana pasada en una calle de este mismo municipio. En este caso, los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas del miércoles 4 de marzo, cuando un hombre habría abordado a una mujer que paseaba a su perro por la calle en el barrio de la Coromina del Bac, a la que realizó tocamientos amenazándola con un cuchillo y causándole heridas cuando ofreció resistencia.

Tras recibir la denuncia de la víctima, los Mossos abrieron una investigación para dar con el autor de los hechos, y pocas horas más tarde, sobre las 06.00 de la madrugada del jueves día 5, le detuvieron en Ripoll. El hombre, de 60 años, fue detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual sin penetración, con violencia e intimidación, y otro delito de lesiones agravadas por uso de instrumento peligroso, fue puesto el pasado sábado a disposición del Juzgado de primera instancia e Instrucción de Ripoll, que decretó para él prisión provisional sin fianza.

A raíz de estas dos agresiones sexuales en una semana, el Ayuntamiento de esta localidad de unos 3.400 habitantes, convocó el viernes 6 de marzo en la plaza Mayor una concentración de condena, a la que acudieron unas 250 personas.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.