Ahora

Cisma en la Iglesia

Las exmonjas de Belorado empiezan la mudanza del convento ante su inminente desahucio: "Hemos sufrido una persecución"

El contexto La Justicia falló contra las religiosas tras aceptar de forma íntegra la demanda de desahucio presentada contra ellas por el comisario pontificio. El lanzamiento del inmueble está previsto para este jueves.

Las monjas de BeloradoLas monjas de BeloradoAgencia EFE

Las exmonjas de Belorado, en Burgos, ya están de mudanza. Según han anunciado este lunes, estas religiosas que abrieron todo un cisma en la Iglesia de nuestro país están embalando sus enseres y sacándolos del convento. Hay que recordar que hay un desahucio programado para este jueves, pero parece que las exmonjas han apostado en esta ocasión por no hacer ruido. Aseguran que abandonarán "discretamente" el convento del que se habían apropiado.

Así, tal y como ha confirmado el portavoz de la comunidad, Francisco Canals, la mudanza se está produciendo desde el cenobio burgalés, el monasterio de Santa María la Bretonera de Belorado; al de Santa Klara, de Orduña. No quieren estar presentes en el momento del lanzamiento del próximo día 12. Es más, ha adelantado que "solo los abogados recibirán a la comitiva judicial y a la Guardia Civil". Ellos entregarán las llaves del convento y recibirán el levantamiento del acta en el momento de adjudicarse el desahucio.

Para ese día, las exmonjas "pretenden haberse marchado ya de forma discreta", según ha relatado Canals, quien ha apuntado que "no les queda lugar donde ir" de forma definitiva. Pero el jueves deberán de abandonar el monasterio de Santa María la Bretonera de Belorado.

Sufren una "persecución"

"Hemos sufrido o estamos sufriendo una persecución", dice una de las exmonjas en un vídeo que han difundido. Para ella, es “clarísimo”, pues si no, no puede "explicarse tanta saña". No ha dudado en decir que las "quieren eliminar" para que no digan algo que "a lo mejor, tienen que decir".

Pese a ello, todavía hay dentro del convento del Belorado tres mujeres que quieren dejar limpio" el lugar antes de abandonar el recinto. Francisco Canals ha reconocido que las exmonjas se encuentran "tocadas y sufriendo mucho", preparándose para el momento.

Canals se ha mostrado preocupado por el futuro de las religiosas, que, tienen "tres o cuatro" propuestas finalistas en pueblos del norte de España, después de recibir otras 40 "a través de su campaña web". Y es que el siguiente sitio del que serán desposeídas es Santa Klara de Orduña, por lo que incluso han barajado "el realojo puntual", de algunas de ellas en domicilios familiares.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la guerra de Irán, en directo | Una unidad militar española en Turquía detectó el segundo misil iraní sobre su espacio aéreo
  2. El FMI dibuja un crudo escenario económico por la guerra en Irán y advierte a los gobiernos: "Prepárense para lo impensable"
  3. Ortega Smith denuncia a Vox y carga duramente contra Abascal: "Te alojabas en mi casa cuando venías a Madrid porque no tenías dinero"
  4. La Fiscalía pide al TSJCV que no impute a Carlos Mazón en la causa de la DANA porque no hay indicios suficientes "en este momento"
  5. De "veleta azul" a "partido antisistema": PP y Vox intensifican sus reproches a seis días de las elecciones en Castilla y Léon pese a estar condenados a entenderse
  6. La Justicia ordena al Gobierno de Ayuso iniciar ya la creación del registro de objetores del aborto