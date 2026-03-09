Las exmonjas de Belorado empiezan la mudanza del convento ante su inminente desahucio: "Hemos sufrido una persecución"

El contexto La Justicia falló contra las religiosas tras aceptar de forma íntegra la demanda de desahucio presentada contra ellas por el comisario pontificio. El lanzamiento del inmueble está previsto para este jueves.

Las exmonjas de Belorado, en Burgos, están en proceso de mudanza antes del desahucio programado para este jueves. Estas religiosas, protagonistas de un cisma en la Iglesia española, han decidido dejar el convento de forma discreta. Francisco Canals, portavoz de la comunidad, ha confirmado que se están trasladando al monasterio de Santa Klara, en Orduña, y que solo los abogados recibirán a la comitiva judicial y a la Guardia Civil para entregar las llaves. Aunque están afectadas por la situación, las exmonjas están considerando varias propuestas para su futuro, incluyendo un posible realojo temporal en domicilios familiares.

Las exmonjas de Belorado, en Burgos, ya están de mudanza. Según han anunciado este lunes, estas religiosas que abrieron todo un cisma en la Iglesia de nuestro país están embalando sus enseres y sacándolos del convento. Hay que recordar que hay un desahucio programado para este jueves, pero parece que las exmonjas han apostado en esta ocasión por no hacer ruido. Aseguran que abandonarán "discretamente" el convento del que se habían apropiado.

Así, tal y como ha confirmado el portavoz de la comunidad, Francisco Canals, la mudanza se está produciendo desde el cenobio burgalés, el monasterio de Santa María la Bretonera de Belorado; al de Santa Klara, de Orduña. No quieren estar presentes en el momento del lanzamiento del próximo día 12. Es más, ha adelantado que "solo los abogados recibirán a la comitiva judicial y a la Guardia Civil". Ellos entregarán las llaves del convento y recibirán el levantamiento del acta en el momento de adjudicarse el desahucio.

Para ese día, las exmonjas "pretenden haberse marchado ya de forma discreta", según ha relatado Canals, quien ha apuntado que "no les queda lugar donde ir" de forma definitiva. Pero el jueves deberán de abandonar el monasterio de Santa María la Bretonera de Belorado.

Sufren una "persecución"

"Hemos sufrido o estamos sufriendo una persecución", dice una de las exmonjas en un vídeo que han difundido. Para ella, es “clarísimo”, pues si no, no puede "explicarse tanta saña". No ha dudado en decir que las "quieren eliminar" para que no digan algo que "a lo mejor, tienen que decir".

Pese a ello, todavía hay dentro del convento del Belorado tres mujeres que quieren dejar limpio" el lugar antes de abandonar el recinto. Francisco Canals ha reconocido que las exmonjas se encuentran "tocadas y sufriendo mucho", preparándose para el momento.

Canals se ha mostrado preocupado por el futuro de las religiosas, que, tienen "tres o cuatro" propuestas finalistas en pueblos del norte de España, después de recibir otras 40 "a través de su campaña web". Y es que el siguiente sitio del que serán desposeídas es Santa Klara de Orduña, por lo que incluso han barajado "el realojo puntual", de algunas de ellas en domicilios familiares.

