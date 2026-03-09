en Collado Villalba
Los diez minutos de monólogo feminista por el 8M que hicieron que una concejala del PP lo censurara: "De verdad que no hubo nada ofensivo"
Los detalles La actuación no debería haber sido ninguna sorpresa, porque la obra se titula 'Ser mujer' y se anuncia como un monólogo que reivindica el feminismo y la sororidad a partir de los 40.
Tan solo bastaron diez minutos de actuación para que la concejala de Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba, Noelia R. Díaz Vaca (PP), quien dimitió el domingo, se plantara en mitad del escenario el sábado y dijera: "Discúlpenme pero esta obra de teatro y este monólogo acaba aquí". "Lamento mucho lo que son las faltas de respeto que ha habido", agregó hablando de supuestas faltas de respeto.
Pero los que estuvieron allí aseguran que tan solo había dado tiempo a algún chiste verde y a alguna pregunta incómoda. "La artista hace una pregunta al público: '¿Quién es feminista?'. Y veo que tanto la concejala de Mujer como la concejala de Cultura, que están sentadas al lado, se tensan en ese momento", ha explicado Athir Quanoni, espectadora y concejala del PSOE .
Sin embargo, no debería haber sido ninguna sorpresa, porque la obra se titula 'Ser mujer' y se anuncia como un monólogo que reivindica el feminismo y la sororidad a partir de los 40. "De verdad que no hubo nada ofensivo. Yo todo el rato pienso, ¿pero qué pasó?", ha apuntado Arancha Garriba, espectadora del monólogo.
Por ello, su censura provocó una enorme indignación y aplausos a la actriz, que se quedó completamente en 'shock'. "La actriz estaba rota en el escenario. De verdad que pobrecilla lo que tuvo que pasar", ha agregado Garriba.
Unos aplausos que, de haberla dejado terminar, hubieran tenido un significado muy diferente.
