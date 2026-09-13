Los trabajadores de limpieza de Ceuta, al límite: denuncian que es inabarcable la cantidad de basura que hay en las calles

Los detalles Los limpiadores no dan abasto. En El Trampolín, donde viven cientos de personas hacinadas, se acumula gran cantidad de residuos residuos. Desde el sindicato, piden refuerzo de personal y equipos de protección adecuados.

Los servicios de limpieza de Ceuta están desbordados debido a la acumulación de basura en la ciudad, con bolsas y residuos esparcidos por todas partes. En Loma Colmenar, a pesar de trabajar desde las 8:00 horas en condiciones insalubres, las calles permanecen llenas de desechos. Los operarios recogen unas 50 bolsas de basura al día, pero las calles adyacentes siguen sucias. En la playa de El Trampolín, 20 trabajadores recogen 200 bolsas en ocho horas, enfrentándose a una acumulación inabarcable debido a las chabolas. Los sindicatos denuncian que están al límite por esta situación.

Los servicios de limpieza de Ceuta denuncian que la ciudad está llena de basura y que están desbordados, con bolsas por todas partes y el suelo lleno de residuos. En Loma Colmenar, pese a que trabajan desde las 8:00 horas en unas condiciones, dicen, insalubres, las calles siguen llenas de basura. "Esto ya no es un contenedor; hay basura por todos lados. Al día llenamos unas 50 bolsas de basura", señala un trabajador.

Mientras, en las calles aledañas del campamento de Loma Colmenar los operarios limpian sin descanso desde primera hora. Sin embargo, pese a que consiguen que una parte quede limpia, las calles adyacentes todavía tienen muchos residuos.

Asimismo, en la playa de El Trampolín, unos 20 trabajadores llegan a recoger en solo ocho horas 200 bolsas de basura. Ante esta situación, los sindicatos denuncian que están al límite, ya que en esa playa hay cientos de chabolas donde la cantidad de basura que se acumula es prácticamente inabarcable. Según los operarios, son solo unos pocos los que recogen su basura, la echan en una bolsa y la llevan a un contenedor.

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