Cae una banda criminal que operaba de 'narcolavadora': 14 detenidos por blanquear el dinero de redes internacionales de tráfico de drogas

Los detalles Bajo la dirección del líder de la banda y de su pareja, aunque con la utilización de testaferros, conseguían "bancarizar ingentes cantidades de efectivo". Después, lo convertían en criptoactivos mediante proveedor. Consiguieron transformar más de 53 millones de euros en un año.

La Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal acusada de blanquear dinero del narcotráfico, con la detención de 14 personas tras 18 registros. Entre los arrestados están los líderes del entramado, quienes también se dedicaban a la malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho. La investigación, iniciada en abril de 2023 por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, reveló que la organización usaba servicios de cajas de seguridad para ocultar fondos ilícitos. Con base en Madrid y Barcelona, intercambiaban criptoactivos, logrando transformar más de 53 millones de euros en un año. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

Entre otros delitos, están acusados de blanquear dinero del narcotráfico. La Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal con la detención de 14 personas, tras haber llevado a cabo 18 registros. Entre los arrestados se encuentran los líderes del entramado. Una organización que no solo blanqueaba el dinero que ganaban otros narcos, sino que también se dedicaba a la malversación de caudales públicos, al tráfico de influencias y al cohecho.

La investigación, dirigida por la Plaza Judicial 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, comenzó en abril del año 2023. Fue entonces cuando la UDEF Central descubrió la existencia de una organización criminal liderada por una persona que se dedicaba al blanqueo de fondos de origen ilícito de diferentes organizaciones criminales.

Según han explicado los propios agentes, este individuo utilizaba una sociedad dedicada a la prestación de servicios de cajas de seguridad para guardar grandes cantidades de efectivo y realizar intercambios entre los socios. Así, lo hacía "de forma segura y sin tener que coincidir en tiempo y lugar, pudiendo recibir y ocultar los fondos vinculados a sus actividades criminales".

Con base en Madrid y Barcelona, este entramado empresarial intercambiaba criptoactivos. Todo bajo la dirección del líder de la banda y de su pareja, aunque con la utilización de testaferros. Lo que les "permitía bancarizar ingentes cantidades de efectivo en un período corto de tiempo". Después, lo convertían en criptoactivos a través de un proveedor, consiguiendo transferir y transformar más de 53 millones de euros en un año.

Huidos de España

El líder de la banda y su pareja habían huido de España en 2024. En febrero, ambos volvieron a nuestro país y reactivaron su actividad a través de nuevos trabajadores.

La investigación culminó con un dispositivo policial. El 30 de junio se detuvo a 14 personas y se produjeron 18 registros. Concretamente, 14 en Madrid, uno en Guadalajara, otro en Tarragona, Barcelona y Málaga.

Todos los detenidos han pasado a disposición del juez como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho. Actualmente, la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones e incautaciones.

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