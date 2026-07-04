Ahora

Por nuestra salud

Comprar a primera o última hora o utilizar neveras: consejos para proteger los alimentos del calor extremo

¿Por qué es importante? Ante estas altas temperaturas, buscamos en el supermercado aquello que nos refresque. Sin embargo, es importante no romper la cadena de frío, ya que de hacerlo, puede provocar que algunas compras se estropeen, poniendo en riesgo nuestra salud.

Imagen de archivo de supermercado

Son días de ir a hacer la compra y que no falten productos frescos y fruta, como el tomate, las cerezas, la sandía o el melón. Sin embargo, hay que tener cuidado con el momento en el que hacemos la compra y con el tiempo que tardamos en llegar a casa "para que no se rompa la cadena de frío", tal y como señala la dietista-nutricionista Belén Constenla.

En este sentido, Constenla subraya que "los momentos idóneos para ir a hacer la compra serían a primera hora de la mañana o a última de la tarde". "Y si son productos frescos, es fundamental utilizar neveras con acumuladores de hielo o bolsas isotérmicas, que hay en cualquier supermercado", añade.

Para la playa y la piscina buscamos lo más rápido, pero ojo con esas cosas tan ligeras que nos da por comprar, como la ensaladilla rusa, porque con este calor es fácil que pueda estropearse, y lo mismo ocurre con las ensaladas que están listas para consumir.

Además, la dietista-nutricionista recomienda que "si compras un montón de tomates y hay alguno que ya está un poco maduro y no lo vas a consumir, tiene que ir a la nevera", mientras que "una sandía o un melón que esté entero puede ir a despensa".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Hasta 400 bomberos, 250 miembros de la UME y más de 100 medios trabajan para controlar el incendio en La Bisbal d'Empordà
  2. La defensa de Leire Díez pide la nulidad de la causa en la que se investigan las adjudicaciones de la SEPI y las cloacas del PSOE
  3. "Vuelven a las teorías conspiranoicas": el PSOE carga contra Feijóo por sus bandazos con la ley de nietos
  4. Trump hace una exaltación de la fuerza económica y militar de EEUU por el Día de la Independencia: "Nuestro país está mejor que nunca"
  5. De hablar de promesas "ilegales" a un "acuerdo sensato": Moreno baila al ritmo de Vox y pasa por el aro de la ultraderecha
  6. Una boda blindada, colas de 'swifties' y un desfile incesante de famosos: Taylor Swift y Travis Kelce se dan el 'sí quiero'