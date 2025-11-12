Novedades del caso 'Niño Juan': la Policía sospecha que su secuestro se pudo producir por un 'vuelco' entre narcos

El contexto El alunicero más peligroso de España fue raptado a principios de mes. Sus captores le dieron una paliza y le liberaron 24 horas después.

La Policía Nacional investiga el secuestro de Juan María Gordillo Plaza, conocido como 'El Niño Juan', en Carabanchel, Madrid, vinculado a un posible "vuelco" de droga. Se sospecha que el alunicero fue contratado para asaltar una guardería con 1.200 kg de cocaína, pero la banda rival lo secuestró para obtener información sobre la mercancía. Tras 24 horas de tortura, fue liberado al colaborar, permitiendo a sus captores vender la droga por 72 millones de euros. Desde entonces, 'El Niño Juan' y su familia están desaparecidos y no se ha presentado ninguna denuncia. Conocido por su habilidad criminal, acumula 120 detenciones.

La Policía Nacional sospecha que el espectacular secuestro de Juan María Gordillo Plaza, 'El Niño Juan', que tuvo lugar en el barrio de Carabanchel (Madrid) se podría deber a un vuelco. Presuntamente, el alunicero habría sido contratado por una banda para asaltar una guardería donde otro grupo de narcotraficantes tendría guardados 1.200 kilogramos de cocaína.

La segunda organización criminal le habría pillado y le habría secuestrado para poder extraerle la información de donde estaba la mercancía. Tras 24 horas de rapto y después de torturarle y propinarle una paliza, los captores le liberaron. Todo apunta a que lo hicieron porque obtuvieron la colaboración necesaria. De hecho, por la venta del material se habrían embolsado 72 millones de euros.

Desde su aparición no se ha vuelto a saber nada ni del alunicero ni de su familia, se encuentran en paradero desconocido. Otro dato destacable es que no ha interpuesto ninguna denuncia ni por el secuestro, ni por el coche, ni por sus pertenencias.

¿Qué pasó durante el secuestro?

El pasado 1 de noviembre, por la tarde, tres coches emboscaron el vehículo donde viajaba el alunicero. Tras embestirlo en repetidas ocasiones le dispararon más de diez veces. Posteriormente, sacaron al ladrón de dentro por la fuerza y le retuvieron durante un día entero. Todo a plena luz del día, sin inmutarse.

'El Niño Juan' está considerado como el alunicero más peligroso de España. Comenzó su andadura criminal maza en mano, reventando los escaparates de tiendas de lujo, sobre todo joyerías. Poco después se convertiría en un experto alunicero que alcanzó altas cotas de fama por su destreza al volante.

A propósito, en 2012 fue detenido tras una persecución policial de más de cuatro horas en la que llegó a alcanzar velocidades de más de 200 km/h. Su habilidad era tal que llamó la atención de la mafia china que le reclutó para robar el Castillo de Fontainebleau en 2020 a cambio de 800.000 euros. No obstante, no pudo llegar a ejecutar el golpe porque fue arrestado antes de perpetrarlo.

En su historial, 'El Niño Juan', atesora cerca de 120 detenciones por robos con fuerza, secuestro, extorsión o tenencia ilícita de armas, entre otros muchos delitos.

