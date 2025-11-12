Ahora

ESPECTACULAR SECUESTRO

Novedades del caso 'Niño Juan': la Policía sospecha que su secuestro se pudo producir por un 'vuelco' entre narcos

El contexto El alunicero más peligroso de España fue raptado a principios de mes. Sus captores le dieron una paliza y le liberaron 24 horas después.

Novedades del caso 'Niño Juan': la Policía sospecha que su secuestro se pudo producir por un 'vuelco' entre narcos
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Nacional sospecha que el espectacular secuestro de Juan María Gordillo Plaza, 'El Niño Juan', que tuvo lugar en el barrio de Carabanchel (Madrid) se podría deber a un vuelco. Presuntamente, el alunicero habría sido contratado por una banda para asaltar una guardería donde otro grupo de narcotraficantes tendría guardados 1.200 kilogramos de cocaína.

La segunda organización criminal le habría pillado y le habría secuestrado para poder extraerle la información de donde estaba la mercancía. Tras 24 horas de rapto y después de torturarle y propinarle una paliza, los captores le liberaron. Todo apunta a que lo hicieron porque obtuvieron la colaboración necesaria. De hecho, por la venta del material se habrían embolsado 72 millones de euros.

Desde su aparición no se ha vuelto a saber nada ni del alunicero ni de su familia, se encuentran en paradero desconocido. Otro dato destacable es que no ha interpuesto ninguna denuncia ni por el secuestro, ni por el coche, ni por sus pertenencias.

¿Qué pasó durante el secuestro?

El pasado 1 de noviembre, por la tarde, tres coches emboscaron el vehículo donde viajaba el alunicero. Tras embestirlo en repetidas ocasiones le dispararon más de diez veces. Posteriormente, sacaron al ladrón de dentro por la fuerza y le retuvieron durante un día entero. Todo a plena luz del día, sin inmutarse.

'El Niño Juan' está considerado como el alunicero más peligroso de España. Comenzó su andadura criminal maza en mano, reventando los escaparates de tiendas de lujo, sobre todo joyerías. Poco después se convertiría en un experto alunicero que alcanzó altas cotas de fama por su destreza al volante.

A propósito, en 2012 fue detenido tras una persecución policial de más de cuatro horas en la que llegó a alcanzar velocidades de más de 200 km/h. Su habilidad era tal que llamó la atención de la mafia china que le reclutó para robar el Castillo de Fontainebleau en 2020 a cambio de 800.000 euros. No obstante, no pudo llegar a ejecutar el golpe porque fue arrestado antes de perpetrarlo.

En su historial, 'El Niño Juan', atesora cerca de 120 detenciones por robos con fuerza, secuestro, extorsión o tenencia ilícita de armas, entre otros muchos delitos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El fiscal general defiende su inocencia y desmiente el triple bulo de M.Á.R. porque "la verdad se defiende, no se filtra"
  2. Nogueras llama "cínico" e "hipócrita" a Sánchez y sentencia que "su relación se acabó": "No han cumplido con Cataluña"
  3. laSexta accede al mensaje que revela que el Gobierno pidió a la Generalitat enviar el ES-Alert una hora y media antes
  4. Las comunidades acuerdan con Sanidad trasladar los datos de los cribados para que sean claros y comparables
  5. Anuncio devastador de la Agencia Internacional de Energía: el consumo de gas y petróleo se incrementará un 13% hasta 2050
  6. Ya está aquí el anuncio de la Lotería de Navidad de 2025: en busca del décimo enmarcado