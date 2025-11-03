Esta es la historia del 'Niño Juan': de reventar escaparates a robar para la mafia china

El contexto Fue secuestrado el pasado viernes en Carabanchel (Madrid). Fue liberado un día después tras recibir una brutal paliza. Ni él ni su entorno han denunciado los hechos.

El que es considerado como el alunicero más peligroso de España, Juan María Gordillo, 'El Niño Juan', comenzó su andadura criminal a golpe de maza, la cual utilizaba para romper los escaparates de tiendas de lujo, sobre todo joyerías. Posteriormente, se convertiría en un experto alunicero que alcanzó altas cotas de fama por su destreza al volante.

De hecho, en 2012 fue detenido tras una persecución policial de más de cuatro horas en la que llegó a alcanzar velocidades de más de 200 km/h. Tal era su destreza que llamó la atención de la mafia china, que en 2020 le encargó el robo del Castillo de Fontainebleau a cambio de 800.000 euros. Sin embargo, no lo pudo llegar a ejecutar, puesto que fue arrestado antes de perpetrar el golpe.

En su historial, 'El Niño Juan', atesora unas 120 detenciones, por robos con fuerza, secuestro, extorsión o tenencia ilícita de armas, entre otros muchos delitos.

Con todo, el pasado 31 de octubre protagonizó un secuestro de película en el madrileño barrio de Carabanchel. Su vehículo fue embestido por otros tres coches robados y acto seguido sus ocupantes comenzaron a disparar contra él. Tras su violenta captura, sus raptores le mantuvieron retenido 24 horas en las que recibió una brutal paliza. Posteriormente sería liberado.

A pesar de que ni él, ni su familia han denunciado el rapto, la Policía lo está investigando. Los agentes sospechan que detrás de este espectacular secuestro que se llevó a plena luz del día podría estar una organización relacionada con el narcotráfico y que fueron a por él por deudas relacionadas con drogas, aunque de momento no se han producido detenciones a la espera de las pesquisas de la Científica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.