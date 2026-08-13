Las mejores fotos y vídeos del eclipse solar total visible en España: "Ha sido guapísimo"

Un país deslumbrado. Maravillado. Asombrado. Sin palabras. Entre aplausos y silencios tuvo lugar el primer eclipse solar visible en España desde hace más de 100 años. Algunos esperaban emocionados a que llegara el momento; otros fueron arrastrados por sus familiares, amigos o parejas. Pero la respuesta de todos ha sido la misma: ha sido una pasada. Al menos de los que lo han podido disfrutar con cielos despejados, porque en Asturias y parte de Galicia, donde más duró la totalidad y a donde se han desplazado muchísimas personas para observarlo, las nubes fastidiaron el acontecimiento.

"Ha desaparecido el sol y ha habido un anillo de fuego en el cielo, ha sido guapísimo", asegura a EFE el zaragozano Borja Purroy, que ha podido disfrutar del espectáculo desde la intimidad de la terraza de su casa. "Ha sido rarísimo porque parecía como que se estaba nublando y, poco a poco, parecía que estaba anocheciendo". Y cuando llegó la oscuridad, los "pájaros se han vuelto locos". "Nosotros porque sabemos lo que está pasando, pero la gente que viera esto en el pasado se tenía que quedar loca", asegura. Que se lo digan a los indígenas jamaicanos a los que Cristóbal Colón engañó en el año 1504, en su último viaje a América.

"No había visto en toda mi vida, en 41 años. Nunca había visto nada parecido, jamás", aseguraba Giovanni, también desde Zaragoza. Su pareja, Mixi, pudo vivir una sensación similar hace años, en Nicaragua, aunque el eclipse entonces fue a mediodía y no al atardecer. Desde Morella (Castellón), el físico y meteorólogo Javi Miró definía lo que vivió ayer como una "autèntica barbaritat". Incluso siendo meteorólogo, sabiendo lo que le esperaba, no pudo más que sorprenderse del "espectáculo que nos ha regalado la naturaleza".