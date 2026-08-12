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El operativo del incendio de Las Peñas de Riglos logra estabilizar parte del fuego durante la noche

Los detalles Cuatrocientos efectivos trabajan para hacer frente a este incendio forestal que ya ha arrasado más de 4.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a 440 personas.

El CECOPI reunido en la Sala de Crisis del 112. El CECOPI reunido en la Sala de Crisis del 112.Gobierno de Aragón

El operativo contra el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) ha consolidado, durante la pasada noche, los sectores 1 y 3 del flanco izquierdo, apoyándose en la carretera A-132, ha informado este miércoles el servicio Infoar del Gobierno de Aragón.

En torno a 400 efectivos han trabajado durante la noche del martes al miércoles contra este incendio forestal, avanzando también en la consolidación del flanco derecho para concentrar los medios de extinción, en las próximas horas, en la cabeza del incendio.

Se mantiene activada la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO).

440 personas siguen sin poder volver a sus casas

Las localidades de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Bailo, Larués y Alastuey continúan evacuadas. La mayoría de los vecinos evacuados han podido alojarse con familiares o en recursos alternativos habilitados por las administraciones.

Actualmente permanecen alojadas 30 personas en recursos gestionados por los servicios públicos. En Jaca, hay 22 personas alojadas en la Escuela Militar de Montaña y dos en una residencia. En Ayerbe, dos personas están en una residencia y cuatro en una vivienda facilitada por el Ayuntamiento.

El pabellón Monte Oroel de Jaca, que se ha utilizado como punto de recepción y coordinación de los evacuados, permanece disponible en caso de que sea necesario volver a habilitarlo.

Sobre las causas del incendio, la vicepresidenta ha señalado que "lo mejor, como ha sido otras veces, es dejar que la Guardia Civil y el SEPRONA sigan investigando cuáles han sido las causas de este incendio, y no avivar ningún tipo de polémica, no hacer ningún tipo de especulación.

Lo más importante es proteger la vida de las personas, la seguridad de todos los operativos que están trabajando en la extinción y también el bienestar de las personas que están evacuadas".

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