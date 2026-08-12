La Guardia Civil detiene al ladrón que tenía atemorizados a los comerciantes de Granada

Los detalles El atracador iba armado con un cuchillo y actuaba con gran violencia, ocultando su rostro con cascos de moto y tapando la matrícula del vehículo con el que huía.

Un hombre de 40 años ha sido detenido como presunto autor de dos robos con violencia e intimidación en la provincia de Granada. Según relata la cajera de uno de los establecimientos, el ladrón llegaba en moto, esperaba a que se fueran los clientes y, con el rostro cubierto, amenazaba con un cuchillo para exigir la recaudación. Luego huía en un ciclomotor con la matrícula oculta. La Guardia Civil destaca que el autor utilizó el mismo modus operandi en ambos robos, que ocurrieron en diferentes localidades. Las cámaras de seguridad fueron clave para vincular el vehículo y detener al sospechoso, quien ya ha ingresado en prisión.

Primero, se ponía el casco y, después, sacaba el cuchillo. Y a continuación una amenaza directa. "Llega en moto, espera a que se vayan los clientes y entonces entra a robar a punta de cuchillo", cuenta la cajera .

Con el rostro cubierto, exige la recaudación y huye en el ciclomotor, con la matrícula oculta para evitar ser identificado. "Lo llamativo de esta investigación es que, para los dos robos, el autor ha utilizado el mismo modus operandi", explican desde la Guardia Civil.

Días antes, cambiaba de escenario, pero no de estrategia. Esta vez, en un supermercado de Peligros. Y repite la misma jugada para escapar. Las cámaras de seguridad permiten a la Guardia Civil relacionar los dos atracos.

Las cámaras han permitido vincular al vehículo en los dos hechos delictivos, lo cual ha sido determinante para identificar y detener al autor.

Los agentes localizan el ciclomotor en su domicilio. El ladrón tiene 40 años y es detenido como presunto autor de ambos robos con violencia e intimidación.

El miedo queda ahora entre los vecinos, aunque el atracador ya ha ingresado en prisión.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido