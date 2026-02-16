Hasta 3.000 euros por las llamadas rutas etílicas y 750 por orinar en la calle: las nuevas multas para castigar comportamientos incívicos en Barcelona

Los detalles El texto contempla sanciones de entre 750 y 1.500 euros por conductas que vulneran la dignidad y la libertad sexual en el espacio público, e introduce el concepto de aporofobia (rechazo a los pobres) como eje discriminatorio.

La nueva ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona va a endurecer las sanciones para quienes tengan comportamientos incívicos. Entre ellos se encuentran no recoger los excrementos de los perros, orinar en la calle o, por ejemplo, masturbarse en público o incluso llevar elementos sexuales en despedidas de soltero, broma que empezará a costar 300 euros.

El Ayuntamiento de Barcelona está decidido a acabar con estampas de la ciudad ya comunes como la de las esquinas y calles manchadas de orines de perro. "Hay algunos dueños que son unos auténtico guarros", ha afirmado una vecina, otra reconoce que le molesta "mucho ver los portales llenos de pipí".

Evitarlo es tan fácil como echar agua después de que la mascota haga pis y, desde el domingo, no hacerlo podría suponer una multa de 300 euros para los dueños. Más de uno tendrá que ponerse la pilas, aunque para otros el paseo mañanero no cambia, ya que llevan tiempo concienciados con mantener la ciudad en orden.

La maniobra es muy sencilla, al salir de casa llevar una botella pequeña de agua para ir limpiando la zona exacta en la que hace pipí el animal. Así que dueñas y dueños de perros recuerden desde el domingo la botella de agua siempre a mano cuando vayan a pasear a sus mascotas.

El nuevo texto se aprobó en el último pleno municipal de 2025, apoyado por los grupos del PSC, en el gobierno municipal, Junts y ERC, la abstención del PP y los votos en contra de Barcelona en Comú y Vox y, tras su publicación hace justo un mes en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), entra este domingo en vigor.

Entre las principales novedades, la normativa incluye sanciones de hasta 1.500 euros por consumo de alcohol en presencia de menores o en zonas con restricciones nocturnas, prohíbe las llamadas rutas etílicas con multas de hasta 3.000 euros, y eleva a los 1.500 la multa máxima por hacer ruido en áreas acústicamente tensionadas.

El 'precio' por orinar en la calle sube de los 300 euros de la multa actual a los 750 y puede alcanzar los 1.500 si se hace en zonas de ocio nocturno, calles estrechas, en presencia de menores o en lugares con lavabos públicos cercanos.

La ordenanza mantiene sanciones de hasta 600 euros por pintar grafitis en lugares no permitidos, pero obliga al autor a hacerse cargo de los gastos de limpieza y reparación. También incluye nuevas conductas penalizadas, como no diluir con agua los orines de los animales de compañía, multado con hasta 300 euros.

El texto contempla asimismo sanciones de entre 750 y 1.500 euros por conductas que vulneran la dignidad y la libertad sexual en el espacio público, e introduce el concepto de aporofobia (rechazo a los pobres) como eje discriminatorio, al tiempo que contempla medidas sociales y preventivas, como alternativas a las sanciones económicas para personas vulnerables e instalación de lavabos públicos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.