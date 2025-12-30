Ahora

Los análisis de la Generalitat descartan que el virus de la peste porcina saliera del laboratorio

Los detalles La investigación genética apunta a un origen ajeno a los centros de investigación, mientras la Generalitat aguarda la verificación del laboratorio nacional de referencia tras los últimos positivos detectados en fauna silvestre.

La secuenciación del virus de la peste porcina africana (PPA), realizada por el Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) junto a la Universidad de Barcelona (UB), descarta que el brote tenga su origen en el laboratorio del Centro de Investigación de Sanidad Animal IRTA-CReSA, situado en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Así lo confirmaron este martes la secretaria general del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Cristina Massot, y el profesor de investigación del IRB Toni Gabaldón, responsable del análisis genético del virus.

No obstante, la Conselleria permanece a la espera de los resultados del laboratorio nacional de referencia para la PPA, el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete (Madrid), que servirán para confirmar de manera definitiva los datos obtenidos.

Reaparición de la peste porcina en España

Las autoridades sanitarias confirmaron la reaparición de la peste porcina africana (PPA) en España tras más de treinta años sin casos registrados. Los positivos se detectaron en dos jabalíes hallados muertos en la zona de Collserola, en las inmediaciones de Barcelona.

La PPA es una enfermedad vírica altamente contagiosa que afecta exclusivamente a cerdos domésticos y jabalíes. No supone ningún riesgo para la salud humana ni se transmite a través del consumo de carne o productos derivados del cerdo.

Ante esta situación, las autoridades activaron un protocolo de emergencia para tratar de contener el brote lo antes posible. Entre las primeras medidas adoptadas se encuentra el cierre del acceso al entorno natural de Collserola y la delimitación de zonas perimetrales, con el objetivo de evitar que el virus se propague desde la fauna silvestre a explotaciones porcinas comerciales.

Por su parte, el Gobierno ha querido tranquilizar a la población al asegurar que el consumo de carne de cerdo sigue siendo seguro. Sin embargo, ha reconocido el elevado riesgo económico que el brote representa para el sector porcino, especialmente en caso de que la enfermedad llegue a las granjas.

