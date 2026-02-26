VÍDEO | Dos perros evitan el secuestro de su dueña en Valencia y Bea de Vicente lo celebra: "Chapó por ellos"

Los investigadores se plantean la hipótesis de que los autores de Algemesí, que conocían a la pareja de la víctima (de la misma localidad), sabían de su alto nivel de vida, por lo que contratarían al cuarto detenido para que ejecutase la acción a cambio de una cantidad de dinero.

La Guardia Civil ha detenido a cuatro integrantes de un grupo criminal que trataron de secuestrar en Polinyà de Xúquer (Valencia) a una mujer que se encontraba en su domicilio, un rapto que fue impedido porque los dos perros de la víctima salieron en su defensa. Uno de ellos, además, mordió a uno de los autores.

Según han detallado en Más Vale Tarde, se habría tratado de un intento de secuestro por encargo ocurrido en octubre del pasado año. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas del momento, tres jóvenes que esperaban apartados en una esquina son los que habrían encargado el secuestro mientras se ve cómo un hombre se acerca a la puerta del domicilio de la mujer, aunque finalmente sale precipitadamente de la casa perseguido por las mascotas, no precisamente de gran tamaño.

Tras esto, se ve a un vehículo marchándose de la zona a gran velocidad, que acabó calcinado en una localidad cercana. Gracias a las imágenes del coche, en las que se puede ver la matrícula, se pudo identificar y detener a los tres primeros jóvenes, los que habrían encargado el secuestro y fueron detenidos en diciembre de 2025 acusados de los delitos de organización delictiva, secuestro y daños en vehículo.

En ese momento, la investigación de la Guardia Civil se centró en la identificación y localización del cuarto hombre, lo que se pudo hacer a través de la mordedura preguntando en los centros hospitalarios hasta que se dio con él, un hombre de 40 años y nacionalidad ucraniana. En cuanto a los motivos para la comisión de estos hechos, los investigadores se plantean la hipótesis de que los autores de Algemesí, que conocían a la pareja de la víctima (de la misma localidad), sabían de su alto nivel de vida, por lo que contratarían al cuarto detenido para que ejecutase la acción a cambio de una cantidad de dinero.

"Olé por los perros", ha exclamado tras conocer estos hechos Beatriz de Vicente. Además, ha agregado que los involucrados "tienen un problema muy serio porque el secuestro es uno de los delitos graves del Código Penal con penas de seis años de prisión hacia arriba". "Y la historia no puede ser más rocambolesca y yo me congratulo que gracias a los perros ha caído el secuestrado", ha señalado, y ha agregado que "los inductores pagan lo mismo que el secuestrador". "Chapó por los perros", ha rematado.

