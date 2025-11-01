Los delincuentes juveniles más conocidos de España: desde 'El Vaquilla' al 'pequeño Nicolás'

El contexto Aunque no suele ser lo habitual, los delincuentes juveniles también están presentes en España y varios de ellos han protagonizado conocidos crímenes que le han llevado a la primera fila mediática.

La historia de España ha visto a varios delincuentes juveniles hacerse conocidos por sus crímenes. Uno de los más famosos fue Juan José Moreno Cuenca, "El Vaquilla", quien en los años 70 y 80 se hizo notar por robos y fugas espectaculares. Otro caso es el de Francisco Nicolás, el "pequeño Nicolás", acusado en 2014 de usurpación de funciones y estafa, tras infiltrarse en las altas esferas del poder. Casos más graves incluyen el de Patrick Nogueira, condenado por el cuádruple crimen de Pioz, y Miguel Carcaño, implicado en la desaparición de Marta del Castillo. Estos ejemplos muestran que la delincuencia no tiene edad.

No hay edad para delinquir y la historia de España ha demostrado que ha habido varios delincuentes juveniles que se han hecho muy conocidos en nuestro país.

Por ejemplo, uno de los más reconocidos ha sido Juan José Moreno Cuenca, conocido como 'El Vaquilla', quien durante los años 70 y 80 se hizo famoso a su corta edad por robar coches, protagonizar persecuciones policiales o atracos. Hasta participó en una fuga de la cárcel de película, que por desgracia para él, acabó capturado ante los ojos de toda España.

Otro delincuente juvenil, algo más fino, es el 'pequeño Nicolás'. Todos lo han visto cientos de veces en nuestras pantallas, pero antes solía pasar desapercibido. Tanto que, en 2014 y con solo 20 años, fue acusado de usurpación de funciones públicas, estafa y falsedad documental.

Pasó años infiltrado en las altas esferas del poder político y económico español. Y estafador o no, sus movimientos le permitieron estar en el besamanos de la coronación del Rey Felipe VI.

Son algunos delitos cometidos por jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edad, pero que también pueden ser mucho más graves como el del autor del cuádruple crimen de Pioz. Patrick Nogueira asesinó y descuartizó, con solo 19 años, a sus tíos y a sus dos primos en un chalé de Guadalajara.

Ahora, está condenado a prisión permanente revisable. Como también sigue entre rejas Miguel Carcaño, el asesino confeso y exnovio de Marta del Castillo que tenía 19 años en el momento de los hechos. Aunque el cadáver de la joven sigue sin aparecer, a él, de momento y con siete versiones de los hechos en el bolsillo, le quedan todavía cinco años para salir a la calle.

