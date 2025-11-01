Las jugadoras de un equipo de baloncesto de Girona denuncian que las grabaron en un vestuario mientras se duchaban

Los detalles Cuando las deportistas, que pertenecen al Club Esportiu Bisbal Bàsquet de la Bisbal d'Empordà, vieron un móvil filmando salieron corriendo para dar con el culpable, sin éxito.

Las jugadoras del Club Esportiu Bisbal Bàsquet de la Bisbal d'Empordà, Girona, se estaban duchando en los baños del polideportivo en el que entrenan cuando vieron cómo un móvil asomaba en los vestuarios. En ese momento se dieron cuenta de que estaban siendo grabadas sin su consentimiento.

Tras cerciorarse de lo que estaba ocurriendo, las afectadas salieron corriendo con las toallas para intentar ver quién estaba grabando, pero no pudieron dar con el culpable.

Por este motivo, el club ser reunió con el alcalde del municipio, Òscar Aparicio, y con la concejala de Igualdad, Dolors Molina, para pedir "actuaciones urgentes" como instalar cámaras a la entrada del pabellón, paneles opacos en las duchas y más control de seguridad.

Pese a que estos hechos tuvieron lugar hace más de un mes, los Mossos d'Esquadra siguen investigando e intentando dar con el autor de la grabación.

"Consideramos estos hechos de una gravedad extrema y condenamos rotundamente cualquier acción que atente contra la intimidad, la seguridad y la dignidad de las personas", han comunicado desde el club en sus redes sociales.

Una pena de hasta cuatro años

Por su parte, el autor de las filmaciones se podría enfrentar a una pena de hasta cuatro años de cárcel, además de una multa de hasta 7.000 euros, además de a una condena agravada si el vídeo fuera difundido.

Así lo explica Sara García Carrascosa, abogada de Legálitas, quien afirma que "si el vídeo se vende o se cuelga en una página a través de la que se puede obtener un rendimiento económico, la pena es aún mayor".

Aunque es un suceso de lo más impactante, este no es el único que ha ocurrido en los últimos meses. En febrero, un monitor de fútbol femenino fue detenido por grabar en los baños a las niñas después de los entrenamientos y en 2022 un médico fue a juicio por grabar a mujeres en vestuarios del hospital, entre otros.

Alba Alfageme, psicóloga especializada en violencia machista sostiene que a día de hoy, existe "un proceso de deshumanización de las mujeres y de sus cuerpos": "Es una clara práctica de abuso de poder y una práctica de dominación". Además, según apuntan los expertos, muchos de los autores de este tipo de grabaciones, no filman para visualizarlo ellos, sino que se dedican a exponerlos en grupos con otros hombres como muestra de poder para reafirmar su masculinidad.

