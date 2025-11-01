Muere un hombre en el incendio de un edificio en Lleida

Los detalles El incendio se produjo en la sexta planta del inmueble, donde se encontró el cuerpo de la víctima durante las tareas de búsqueda de los servicios de emergencia tras apagar el fuego.

Un hombre falleció en un incendio en un edificio en Lleida durante la madrugada del sábado. Aunque no hubo más heridos, los vecinos fueron desalojados por precaución. Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las 0:53 horas y desplegaron siete dotaciones para combatir el fuego que afectó dos pisos de la sexta planta. El cuerpo de la víctima fue hallado durante las tareas de búsqueda. Las 23 personas desalojadas han sido realojadas o acogidas por conocidos. Los pisos superiores quedaron quemados y el edificio ha sido precintado por daños estructurales hasta garantizar la seguridad.

Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las 0:53 horas de la noche y se activaron siete dotaciones, entre ellas cuatro camiones de agua, con una veintena de efectivos que han trabajado sobre un incendio que afectaba a los dos pisos de la sexta planta de un edificio plurifamiliar de planta baja, ha informado el cuerpo en un comunicado.

Durante el proceso de extinción los bomberos iniciaron tareas de búsqueda en los pisos afectados, localizando en el interior de uno de ellos el cuerpo de un hombre que fue evacuado al exterior, donde efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) certificaron su muerte.

Las 23 personas que había en las plantas inferiores en el momento que se inició el fuego fueron desalojadas y no han podido pasar la noche en sus casas. Además, se pidió a los vecinos del edificio situado enfrente que cerraran puertas y ventanas y se confinaran en sus domicilios. Posteriormente, según ha informado la Paeria de Lleida en un comunicado, de las 23 desalojadas 19 personas han sido realojadas y el resto han sido acogidas por familiares o amigos.

A causa del incendio, los dos pisos superiores se han quemado por completo y el tejado ha quedado muy afectado, junto con los pisos de la planta inferior que se han visto afectados por las filtraciones del agua de la extinción, por lo que se ha desplazado el técnico municipal para hacer una inspección del estado del edificio para evaluar daños estructurales.

La teniente de alcalde, Cristina Morón, ha explicado que "tanto los servicios técnicos municipales como bomberos han valorado que no se puede acceder a la vivienda por las graves afectaciones a la cubierta", por lo que el edificio ha quedado precintado hasta que haya garantías de seguridad.

