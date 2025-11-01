¿Quién es 'El Niño Juan'? El alunicero detenido más de 120 veces en España supuestamente secuestrado en Carabanchel

El perfil Autor de múltiples atracos, el famoso butronero captó incluso la atención de la mafia china que le contrató en 2019 para robar en el castillo francés de Fountainebleau. A pesar de sus muchos arrestos, siempre ha vuelto a las calles.

En Carabanchel, un violento incidente ha generado gran tensión, con un choque de vehículos, disparos y un posible secuestro. La víctima podría ser Juan María Gordillo Plaza, alias 'El Niño Juan', un alunicero español con una extensa ficha policial y más de 120 detenciones. Conocido por sus audaces robos, como el intento de asalto al Castillo de Fountainbleau en 2019, 'El Niño Juan' ha sido objeto de múltiples operativos policiales. En 2022, intentó robar teléfonos móviles de alta gama en la 'Operación Camión'. Ahora, podría haber sido secuestrado tras un tiroteo en Carabanchel, dejando a los vecinos aterrados.

Minutos de máxima tensión los que se han vivido en Carabanchel. Minutos en los que en el distrito madrileño ha habido un violento choque entre varios vehículos. En los que los vecinos escucharon hasta disparos. En los que ha habido incluso un secuestro. Uno en el se apunta a que el retenido podría ser Juan María Gordillo Plaza, más conocido como 'El Niño Juan', el alunicero español más famoso con deudas con la mafia madrileña y con más de 120 detenciones a sus espaldas.

Una ficha policial cuanto menos extensa para alguien que ha protagonizado una carrera criminal con pocos referentes en la historia. Para quien ha sido objeto de no pocos operativos policiales y que incluso trató de robar en Francia. Que trató de llevarse multitud de joyas del Castillo de Fountainbleau en un encargo de la mafia china.

Fue en 2019. Fue cuando trató de llevarse unas piezas de la colección de arte chino de la emperatriz Eugenia de Montijo. Intentó hacerlo con un nutrido grupo de atracadores. "Dan vueltas e incluso entran luego para localizar al objetivo", relató Fernando Parcel, jefe de patrimonio histórico de la Policía Nacional.

Se hicieron pasar por turistas. Compraron ropa oscura, hachas, picos y destornilladores, además del material necesario para realizar asaltos violentos. También robaron dos coches para el traslado de mercancía. "Avisamos a la Policía francesa de que era un hombre muy peligroso. No pararía ante nada aunque detectase la presencia de los agentes", cuenta Parcel.

Su base, un hotel cerca de Nemours a 16 kilómetros del castillo que querían asaltar. Cuando iban a dar el gran golpe, el 28 de diciembre, le detuvieron junto a otras cinco personas en la 'Operación Bambú'.

Fue una de las muchas que ha acumulado en toda su carrera delictiva. Porque no ha parado. Porque en 2022 él y su banda trataron de robar teléfonos móviles de alta gama valorados en unos 1,3 millones de euros. Fue lo que se llamó la 'Operación Camión'.

Con el rostro tapado, forzaron la entrada de un almacén y entraron vestidos de negro para llevarse todos los palés posibles mientras los trabajadores miraban sin entender bien qué pasaba.

'El Niño Juan' no actúa solo. En sus golpes tiene a varios miembros de confianza y a otros menos habituales que acumulan decenas y decenas de antecedentes. A pesar de todo, a pesar de los múltiples robos y de atracos de diferente magnitud, siempre ha logrado volver a las calles.

Y también al trabajo. Uno que siempre tiene coches de alta gama con matrículas falsas, que es minucioso en cuanto a la información previa a los golpes y que están perfectamente preparados y ejecutados.

Porque de alguna manera tenía que sufragar su alto nivel de vida. Uno en el que no daba valor alguno al dinero y en el que tanto él como su banda, una que se ha disuelto en innumerables ocasiones, presumían en redes sociales de todo lo que habían adquirido.

Así es 'El Niño Juan'. Así es el alunicero más famoso de España y de los más conocidos del mundo que ha realizado no pocos robos y atracos que lograron incluso llamar la atención de la mafia china. Que le llevó a Francia. A ser detenido en Francia. Que le ha llevado a cometer no pocos delitos en la Península que le han llevado a tener más de 120 detenciones a sus espaldas.

Ahora, parece es la supuesta víctima de un secuestro en Carabanchel. Fue a eso de las 20:45 cuando tres coches de alta gama arremetieron contra otro vehículo para un posterior tiroteo. Luego, varios individuos sacaron a la fuerza al conductor para llevárselo y huir del lugar.

El coche del secuestrado quedó abandonado en la calzada y con impactos de bala visibles, en un tiroteo que sembró el caos en Carabanchel. Los vecinos, aterrados, se tiraron al suelo para protegerse de las balas mientras veían cómo unos encapuchados se llevaban a un hombre que podría ser 'El Niño Juan'. Que podría ser el famoso alunicero autor de múltiples golpes que acumula más de 120 detenciones.

