Conocer a Lady Gaga y bailar con ella en su concierto de Barcelona: el sueño cumplido de Laia y Sebas

Los detalles Los dos jóvenes fueron los afortunados que ganaron un concurso por el que pudieron subir al escenario a bailar con la artista. Además, tras el espectáculo, pudieron charlar con ella en su camerino.

Fans bailan con Lady Gaga
Sebas y Laia siguen sin creerse que hayan cumplido con su sueño de bailar con su ídolo Lady Gaga. "Dimos absolutamente todo lo que teníamos dentro de nuestro cuerpo", expresa Sebas.

Los dos fans fueron afortunados al ganar un concurso que deliberaba la mismísima Gaga, tras lo que se quedaron sin palabras. "Conecté mirada con ella y, literalmente, no había nadie más en la sala", recuerda el joven.

El tercer y último concierto de la artista en Barcelona fue un momento muy especial para estos dos 'Little Monsters', quienes tuvieron el privilegio de bailar con Lady Gaga en el escenario.

Además, tras el espectáculo, pudieron charlar con ella en su camerino, con los nervios a flor de piel antes de entrar. "Estuvo muy atenta con nosotros, preguntándonos qué tal estábamos y cómo habíamos vivido la experiencia", cuenta Laia.

Escuchar su música ha sido un alivio en sus momentos más difíciles. Así, conocer a Lady Gaga y bailar con ella es un recuerdo que no olvidarán en sus vidas.

