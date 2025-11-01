Conocer a Lady Gaga y bailar con ella en su concierto de Barcelona: el sueño cumplido de Laia y Sebas

Los detalles Los dos jóvenes fueron los afortunados que ganaron un concurso por el que pudieron subir al escenario a bailar con la artista. Además, tras el espectáculo, pudieron charlar con ella en su camerino.

Sebas y Laia no pueden creer que hayan cumplido su sueño de bailar con su ídolo, Lady Gaga. Ganaron un concurso organizado por la propia artista, lo que les dejó sin palabras. Durante el tercer concierto de Gaga en Barcelona, estos dos fans, conocidos como 'Little Monsters', tuvieron la oportunidad de bailar con ella en el escenario. Además, tras el espectáculo, conversaron con la cantante en su camerino, donde ella se mostró muy atenta a sus emociones. La música de Gaga ha sido un refugio en sus momentos difíciles, y esta experiencia es un recuerdo imborrable para ellos.

Sebas y Laia siguen sin creerse que hayan cumplido con su sueño de bailar con su ídolo Lady Gaga. "Dimos absolutamente todo lo que teníamos dentro de nuestro cuerpo", expresa Sebas.

Los dos fans fueron afortunados al ganar un concurso que deliberaba la mismísima Gaga, tras lo que se quedaron sin palabras. "Conecté mirada con ella y, literalmente, no había nadie más en la sala", recuerda el joven.

El tercer y último concierto de la artista en Barcelona fue un momento muy especial para estos dos 'Little Monsters', quienes tuvieron el privilegio de bailar con Lady Gaga en el escenario.

Además, tras el espectáculo, pudieron charlar con ella en su camerino, con los nervios a flor de piel antes de entrar. "Estuvo muy atenta con nosotros, preguntándonos qué tal estábamos y cómo habíamos vivido la experiencia", cuenta Laia.

Escuchar su música ha sido un alivio en sus momentos más difíciles. Así, conocer a Lady Gaga y bailar con ella es un recuerdo que no olvidarán en sus vidas.

