BUSCADOR | Qué trenes de Renfe, AVE y Ouigo están cancelados por la huelga en el puente de noviembre

A dos semanas del 'puente de noviembre', SEMAF convocó una jornada de huelga de 24 horas para el 29 de octubre en todas las empresas de Renfe y para los días 30 de octubre y 2 de noviembre en Ouigo. Estos son los trenes afectados.

En pleno 'puente de noviembre' —aunque el 1 de noviembre es domingo, algunas comunidades han trasladado el festivo al lunes en sus calendarios laborales—, huelga de maquinistas. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) convocó el pasado 16 de octubre un paro de 24 horas que afecta a todas las empresas del grupo Renfe para el día 29 de octubre, en vísperas de este puente, ante la insistencia de Renfe de calificar esta convocatoria como "incoherente", dado que, desde su punto de vista, lo hacen contra cuestiones ajenas a la compañía, como la normativa de tiempos de conducción o determinadas actuaciones de la inspección de Trabajo.

La huelga de maquinistas no afecta sólo a Renfe: los días 30 de octubre y 2 de noviembre, víspera del fin de semana de Todos los Santos y también incluyendo un día festivo en parte de España, están contemplados una serie de paros en los trenes de la empresa OUIGO, que ha mostrado su predisposición a continuar las conversaciones con los sindicatos con el fin de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la huelga. Por ahora, sin novedades en el horizonte, casi un centenar de trenes de Renfe y más de una veintena de OUIGO se prevé que se vean afectados o cancelados durante los días de los paros correspondientes. En los siguientes buscadores puedes localizar los trenes afectados y cancelados de cada empresa:

Los trenes de Cercanías también se verán afectados por los paros. En virtud de los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, funcionarán el 75% de los servicios programados en horas punta (de 6:00h a 9:00h, de 13:30h a 15:30h y de 18:30h a 20:30h) y del 50% en el resto de servicios. Para OUIGO, se han fijado unos servicios mínimos del 71% para las jornadas del 30 de octubre y del 2 de noviembre, lo que implica la circulación de 55 de los 77 trenes programados:

¿Qué hacer si tu tren está cancelado? OUIGO ya ha notificado a los viajeros afectados para que puedan cambiar su billete o solicitar el reembolso del mismo sin costes, igual que en Renfe, para cuyos pasajeros existe el derecho a solicitar cambio o reembolso íntegro. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han recordado que si los viajeros no son notificados con al menos cuatro horas de anticipación, tienen derecho a una indemnización por valor del doble del precio del billete, salvo para los casos de Cercanías, para los cuales el Reglamento Europeo no contempla indemnizaciones automáticas.

Si en lugar de ser cancelado el viaje llega con retraso, el pasajero tiene derecho a solicitar un reembolso si se cumplen los tiempos previstos en las políticas de puntualidad de las compañías, según recuerda la OCU. Siempre que pueda justificarlos, el pasajero también tiene derecho a reclamar daños y perjuicios derivados de la cancelación del viaje, como la pérdida de una noche de alojamiento o la imposibilidad de asistir a un evento programado para el que se tenía entrada.

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