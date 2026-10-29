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No se descartan más detenciones

Detenido un menor como creador de los canales de comunicación de 'Blocus' en Lleida

Los detalles El detenido por los Mossos había creado grupos en diferentes redes sociales y mensajería en los que difundía contenido que incitaba a cometer actos vandálicos, saqueos en comercios y ataques a las fuerzas del orden público.

Detenido un menor como creador de los canales de comunicación de 'Blocus' en Lleida
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Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves en Bellmunt d'Urgell (Lleida) a un menor de 16 años como creador y administrador de los canales de comunicación de 'Blocus' en la demarcación de Lleida.

En un comunicado, le señalan como presunto autor de los delitos de conspiración por la comisión de desórdenes públicos y la incitación a cometer daños y saqueos en la ciudad de Lleida este sábado.

El detenido había creado grupos en diferentes redes sociales y mensajería en los que difundía contenido que incitaba a cometer actos vandálicos, saqueos en comercios y ataques a las fuerzas del orden público.

En estos grupos se planeaba como deberían hacerse los saqueos y a qué tipo de comercio, como ir vestido para evitar ser identificado e, incluso, se hablaba de utilizar la violencia y artefactos lesivos contra la policía.

La investigación, añaden los Mossos d'Esquadra, sigue abierta y no se descartan más detenciones. Además, las autoridades han cerrado el canal 'Blokus4' en la red social Telegram.

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