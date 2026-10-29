Miguel Ángel Laguna, bombero en el accidente de tren de Urda: "Lo que más te dura es el olor del escenario. No lo olvidas"

Miguel Ángel Laguna, del Consorcio de Bomberos de Toledo, explica en Más Vale Tarde cómo vivió las primeras tareas de rescate en el accidente ferroviario y asegura que lo que más marca en estos casos es el olor: "Se te queda como adherido y es lo que te hace recuperar imágenes".

Miguel Ángel Laguna, bombero del Consorcio de Toledo, comparte en Más Vale Tarde su experiencia dentro del operativo para el accidente de tren en Urda.

Allí ha sido testigo de la colaboración de los pasajeros y voluntarios en las tareas de rescate: "La condición humana hace que te adaptes de una manera increíble a situaciones como esta y en los primeros momentos la actuación de los propios viajeros fue determinante, porque se ayudaron unos a otros en las tareas de autoevacuación".

Después llegaron los primeros servicios de emergencia y rescate, que con "material y equipos más específicos" se introdujeron en los vagones para evacuar a los pasajeros en situaciones más complicadas.

El dispositivo sanitario, asegura, ha sido "espectacular" por el hospital de campaña que se ha montado, los recursos sanitarios que se han movido y la coordinación para tratar a los afectados.

Miguel Ángel también habla de lo que más le costará quitarse de la cabeza tras vivir una situación tan terrible: "Lo que más te dura es el olor del escenario. Es muy frecuente que te permanezca impregnado durante muchas horas. No lo olvidas, se te queda como adherido y es lo que te hace muchas veces recuperar imágenes", afirma.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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