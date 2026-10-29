Jesús Bastante da los detalles del primer funeral por las víctimas de Urda: "La idea es que sea una misa de campo cerca de la zona del accidente"

Jesús Bastante explica el plan de la Archidiócesis de Toledo de organizar este sábado un funeral cerca de la zona cero del accidente de Urda y los planes para un posterior funeral de Estado en la catedral de Toledo.

Jesús Bastante explica en Más Vale Tarde que ya está previsto el que será el primer funeral por las víctimas del accidente de tren de Urda.

El periodista señala que la Archidiócesis de Toledo se está planteando un funeral en la zona cero del accidente en la que participarían el arzobispo de Toledo y los sacerdotes de Los Yébenes, Urda o Madridejos, "los que estuvieron desde el principio ayudando a las víctimas".

Posteriormente estaría previsto un funeral de Estado en la catedral de Toledo que contaría con la presencia de la práctica totalidad de los obispos de la Conferencia Episcopal, así como de los reyes de España y otras autoridades del Estado. Su fecha, indica, "depende de la agenda de la Casa Real, de la identificación de los cadáveres y, sobre todo, del deseo de las familias".

El primer funeral tendría lugar este sábado y se está trabajando para llevar el Cristo de Urda, una de las imágenes más veneradas de Castilla-La Mancha. Sobre su ubicación, se baraja la posibilidad de que sea una "misa de campo" en una zona cercana a la zona cero del accidente.

Un lugar que también se planteó como posibilidad para el funeral de Estado, si bien se descartó por cuestiones de seguridad y se optó por la catedral de Toledo, que este año vive su octavo centenario.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.