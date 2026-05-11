Una cuarentena por hantavirus desigual: de vivirla en casa y sin supervisión para Países Bajos al aislamiento total en Australia

Los detalles En España, los 14 pasajeros que viajaban en el crucero afectado por hantavirus estarán confinados hasta el 17 de junio, en el hospital Gómez Ulla. El resto de pasajeros, de 23 nacionalidades diferentes, pasará el proceso de forma distinta. Cada país impone su plan, pero lo que está claro es que medio mundo vivirá un proceso de cuarentena internacional y, a la vez, desigual.

El Reino Unido ha lanzado ayuda en paracaídas a un isleño con síntomas de hantavirus en Tristan de Acuña, un remoto territorio en el Atlántico Sur. En España, 14 pasajeros de un crucero afectado por hantavirus están confinados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid hasta el 17 de junio. Cada país tiene su propio protocolo para manejar la cuarentena, creando un proceso desigual a nivel internacional. En Países Bajos, por ejemplo, el aislamiento domiciliario es más laxo, mientras que en Australia es obligatorio en unidades hospitalarias de alta seguridad. En Estados Unidos, los repatriados están en una Unidad Especializada de Aislamiento en Nebraska. La OMS recomienda una cuarentena de 42 días, seguida de una PCR negativa.

Como si fuera una película de James Bond, el Reino Unido ha lanzado su ayuda en paracaídas a un "sintomático" por hantavirus en la isla de Tristan de Acuña, un territorio que está en medio de la nada, cerca de nada y lejos de todo. Concretamente, entre África y Argentina, en el Atlántico sur. Allí, solo viven 250 personas y no disponen de aeropuerto ni de un sistema sanitario como el que conocemos en España.

En España, los 14 pasajeros que viajaban en el crucero afectado por hantavirus estarán confinados hasta el 17 de junio, todos en el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla, en el madrileño barrio de Carabanchel. El resto de pasajeros, de 23 nacionalidades diferentes, pasará el proceso de forma distinta. Cada país impone su plan, pero lo que está claro es que medio mundo vivirá un proceso de cuarentena internacional y, a la vez, desigual.

El más laxo

Porque no hay un protocolo internacional que paute qué hacer frente al hantavirus con muchas diferencias. Si viven en Países Bajos, como algunos de los repatriados en la tarde de este lunes y los ocho pasajeros que ya bajaron del crucero el domingo, se van directamente a casa.

Su modelo es probablemente el más laxo: aislamiento domiciliario de seis semanas, pero con posibilidad de salir a pasear con mascarilla y sin autoridades que supervisen que las personas están cumpliendo la cuarentena. Esta es la explicación de que hayamos visto escenas como la de los cruceristas siendo transportados hasta el aeropuerto de Eindhoven, en Países Bajos, sin llevar prevenciones, salvo una mascarilla FFP2.

La cuarentena en los países europeos

Por su parte, Reino Unido y Francia están sometiendo ahora mismo a un chequeo epidemiológico completo a los ciudadanos que repatriaron el pasado domingo desde Canarias. Durará 72 horas y, después, tendrán que cumplir una cuarentena obligatoria que también podrán hacer en casa.

El protocolo de Grecialo cumplirá su único ciudadano a bordo del crucero Hondius. Lo mismo pasa en Australia, aunque, en este caso, su protocolo a seguir es de los más estrictos: es obligatorio el aislamiento en unidades hospitalarias de alta seguridad y por períodos largos.

Todo lo contrario a lo que ocurre en Bélgica, que estudia el estado de salud de sus dos compatriotas en el hospital de Amberes. Pero, de seguir sin síntomas, podrán marcharse a casa y las autoridades seguirán su evolución a domicilio.

De momento, tampoco muestran síntomas por hantavirus los cuatro pasajeros alemanes aislados en el Hospital de Fráncfort. En su caso, un negativo no les librará de guardar cuarentena obligatoria de 45 días, en casa y bajo supervisión de las autoridades.

Aislamientos por hantavirus en EEUU

En Estados Unidos, 16 de los 17 repatriados desde Tenerife han sido trasladados a un centro. A la única Unidad Especializada de Aislamiento del país, ubicada en Nebraska. Estarán en habitaciones con escritorio, cama, Wifi y hasta bicicleta estática para hacer ejercicio mientras guardan cuarentena.

Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado que se haga una cuarentena en aislamiento social de 42 días. Esos son los días que pasarán los cruceristas de Irlanda. Primero tienen que pasar la evaluación médica y, después, a sumar días hasta terminar el tiempo con una PCR negativa.

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