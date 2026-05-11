El personal de un hospital neerlandés que atiende a un paciente positivo en hantavirus es puesto en cuarentena tras errores de procedimiento

Los detalles Doce médicos del hospital Radboudumc de Nijmegen han sido puestos en cuarentena por precaución al no manipular correctamente la sangre ni la orina del paciente.

Doce empleados del hospital Radboudumc de Nijmegen han sido puestos en cuarentena tras un error en el manejo de muestras de sangre y orina de un paciente con hantavirus. El paciente, un pasajero del MV Hondius, ingresó en el hospital por su experiencia en enfermedades infecciosas. Sin embargo, se procesaron las muestras siguiendo procedimientos estándar en lugar de los estrictos requeridos. Esto ha llevado a que los empleados estén en cuarentena preventiva durante seis semanas. Bertine Lahuis, presidenta del Consejo Ejecutivo del hospital, expresó su pesar por el incidente y aseguró que investigarán para evitar futuros errores. A pesar de la baja probabilidad de contagio, el hospital está preparado para nuevos ingresos.

Doce empleados del hospital Radboudumc de Nijmegen han sido puestos en cuarentena debido a un error de procedimiento con las muestras de sangre y la orina que manejaron de un paciente que ha dado positivo en hantavirus que se encuentra aislado en el centro hospitalario.

El pasado jueves un pasajero del MV Hondius ingresó en el hospital tras dar positivo por hantavirus y precisamente se escogió el Radboudumc tiene una amplia experiencia en enfermedades infecciosas. Sin embargo, al ingresar al paciente se le extrajo sangre, y fue entonces cuando algo salió mal.

Concretamente esta muestra de sangre se procesó siguiendo el procedimiento estándar cuando debería haberse seguido un procedimiento mucho más estricto y, dada la contagiosidad del virus, desde el centro hospitalario han tomado precauciones.

Ahora bien, no ha sido el único fallo ya que con la orina del paciente se ha cometido otro. Durante la jornada del sábado se supo que no se habían seguido las normas internacionales más recientes para la eliminación de la orina del paciente. Dicha eliminación también debería haberse realizado siguiendo un procedimiento más estricto del que se hizo.

Debido a que no se siguieron correctamente los procedimientos, existe la posibilidad de que los empleados involucrados se hayan contagiado. Por este motivo, se les impondrá una cuarentena preventiva de seis semanas como medida de precaución sin detallar cómo la cumplirán.

"Lamentamos lo ocurrido en nuestro centro médico universitario. Investigaremos detenidamente lo sucedido para aprender de esta experiencia y evitar que se repita en el futuro. A pesar de que la probabilidad de contagio real es muy baja, estas medidas tienen un impacto significativo en todos los implicados", ha afirmado Bertine Lahuis, presidenta del Consejo Ejecutivo del Radboudumc en un comunicado.

"Prácticamente se descarta que alguno de los empleados sea ya contagioso dado el corto intervalo de tiempo entre el contacto con protección insuficiente y el momento en que nos enteramos", añaden en el comunicado recalcando que el centro hospitalario, pese a todo, está preparado para admitir a nuevos pacientes en caso de ser necesario.

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