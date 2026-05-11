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Un hombre sin mascarilla y un médico con el EPI en la mano: Sanidad garantiza la seguridad del protocolo de hantavirus tras las imágenes de la discordia

Los detalles Mónica García afirma que el médico se quitó el EPI y lo depositó en el puesto de mando auxiliar "como estaba previsto".

El médico con el EPI en la mano y un señor con la mascarilla bajada
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El plan de evacuación del crucero Hondius con hantavirus ha sido en general aplaudido por organismos y medios de comunicación internacionales. Sin embargo, hay dos imágenes que han generado sospechas sobre el protocolo. La primera, un hombre bajándose de uno de los autobuses de traslado al aeropuerto con un EPI en la mano. La segunda, un hombre en uno de esos vehículos con la mascarilla bajada.

Dos imágenes que han provocado aún más discordia entre administraciones. "Si ese era el protocolo, yo desde luego lo desconocía", ha lanzado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, muy crítica con la forma del Gobierno de abordar esta situación.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha valorado el vídeo del hombre con el EPI en mano, y ha asegurado que "todo esto estaba previsto y ha discurrido con total normalidad". "El EPI y todas las medidas de protección las ha dejado en el puesto de mando auxiliar que tenemos en el aeropuerto", ha indicado la ministra.

"Si ese era el procedimiento... quitarse el EPI, ponérselo debajo del brazo y seguir como si nada por un aeropuerto lleno de miles de personas...", ha reprochado Dávila, que ha tachado lo ocurrido de imprudencia.

Ante estas palabras, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha ratificado lo dicho por la ministra: "Se había previsto que lo retirara". "Es un médico, sabe retirarlas", ha insistido.

Tampoco han faltado críticas contra uno de los pasajeros evacuados a Países Bajos, que en el autobús que le llevaba al aeropuerto se ha bajado la mascarilla. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le ha excusado por su edad. "Muchos de estos pasajeros son personas mayores. Pueden imaginar lo incómodo que es, especialmente una FFP2", ha comentado.

Sin embargo, Barcones sí que ha admitido que "este ciudadano no debería haber bajado la mascarilla". No obstante, ha tranquilizado asegurando que en el médico ni el hombre del autobús comprometen la seguridad de la isla.

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