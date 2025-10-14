¿Crimen por encargo o robo sin éxito?: las hipótesis que rodean la muerte del 'influencer' Fede Dorcaz tras ser tiroteado en México

Entre líneas Si bien se conoce que el objetivo actual es conocer la motivación del asesinato, la investigación se lleva con mucha discreción, ya que su pareja, Mariana Álvarez, es toda una estrella en el país centroamericano.

El modelo, cantante e 'influencer' Fede Dorcaz fue asesinado a tiros mientras conducía su coche en Ciudad de México, donde residía desde hace dos años. No obstante, él se crio en la isla española Mallorca, el lugar dónde aún viven sus padres. De hecho, en España es conocido por haber compuesto la sintonía de 'El Chiringuito de Jugones' de Josep Pedrerol, además de haber sido imagen de Armani durante tres años.

Ahora, su ejecución en plena calle se está investigando, después de que una cámara captase la huida de dos motocicletas que estarían implicadas en el asesinato. Asimismo, los primeros informes apuntan a que los tiradores habrían interceptado su vehículo cuando se incorporaba desde los carriles laterales a la avenida principal de la Periférica en Ciudad de México.

Después de perseguirle, le disparan mortalmente. Cuestiones que llevan a pensar que se trata de un ataque directo y premeditado. Precisamente, las lesiones que presenta el cadáver Dorcaz indican que los disparos fueron trabajo de profesionales. No son muchos más los detalles que se conocen, pues la investigación por parte de la Fiscalía se está llevando con mucha discreción, según cuentan a laSexta periodistas mexicanos. ¿La razón? Que su pareja, Mariana Álvarez, es toda una estrella en el país centroamericano.

Ahora, lo importante es esclarecer cuál es la motivación del crimen. Por el momento, no se descarta ninguna tesis, pese a la especulación que ha provocado el crimen. Si bien se empezó hablando de un ajuste de cuentas, así como que la víctima pudiera estar metida en algo turbio, de momento los investigadores trabajan con el robo como hipótesis principal. En concreto, que Dorcaz hubiese opuesto resistencia, le persiguieras y terminaran tiroteándole.

¿El problema? Que ninguna de las pertenencias como el reloj o las joyas que llevaba el cantante hayan desaparecido, alimentando las otras hipótesis relacionadas con un crimen por encargo. No obstante, reporteros conocedores de la delincuencia en México cuentan que no es descabellado pensar que no robasen nada, debido a las prisas de huir y burlar a la policía.

