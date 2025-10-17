Ahora

Jornada de memoria y reparación

Córdoba rinde un emotivo homenaje a los sindicalistas que fueron torturados y fusilados durante el franquismo

Los detalles Los familiares de las víctimas del franquismo han podido rendirles este emotivo homenaje gracias a la labor de investigación con la que se ha podido hacer oficial este reconocimiento.

Asistentes al acto de reconocimiento y reparación a represaliados sindicales durante la Guerra Civil y la Dictadura
Córdoba ha vivido una jornada de memoria y reparación con los familiares de los represaliados por el franquismo. Personas que fueron torturadas y fusiladas solo por ser sindicalistas.

Antonio Camacho, uno de los asistentes a este reconocimiento, no se separa de la fotografía de su padre. Jornalero de profesión y también sindicalista, sigue buscando junto a su familia los restos de su padre. "Parece que no me he muerto todavía por eso. Estoy esperando a ver si llega algún día", expresa.

Saray Ramírez, también presente, recuerda a su bisabuela, que pagó el precio de que sus hermanos estuvieran afiliados a la UGT. "Los vecinos del pueblo nos contaron que apareció semienterrada en un arroyo", explica la bisnieta de Ricarda Ana Corbacho.

En este homenaje, junto a otros familiares, reconocen la dignidad y los derechos de estos represaliados por el franquismo.

Lucía Manjarrez, nieta de Gabriel Morón confiesa que se emociona mucho a la hora de hablar de su abuelo y de lo que él hizo. Como tantos otros, tuvo que exiliarse a México, desde donde vienen ahora ella y su hermana. "Tuvieron que huir después de pasar aquí cosas muy feas y tristes", confiesa.

Persecución y violencia que también vivió el abuelo de Cristina, Matías Camacho. "Durante muchos años se ha silenciado todo lo que estas personas han pasado en el proceso de represión y creo que la memoria en estos tiempos que corren es muy importante", reconoce.

Una memoria que se ha recuperado gracias a la labor de investigación con la que han podido hacer oficial este reconocimiento.

