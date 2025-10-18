Decenas de gallinas aparecen muertas en un parque de Torrevieja: los vecinos afirman que fueron envenenadas

El contexto Una mujer sorprendió al supuesto responsable cuando este dejaba una "comida extraña" en el suelo, pero se montó en su bicicleta y se fue. Poco después al menos 20-25 pollos aparecieron muertos.

En un parque de Torrevieja, decenas de gallinas vivían libremente hasta que, de repente, muchas de ellas fueron encontradas muertas. Vecinos del municipio alicantino sospechan que un hombre podría haber envenenado a las aves, ya que fue visto dejando comida "extraña" en el lugar. Cuando una mujer lo sorprendió, el individuo huyó en bicicleta. Las aves muertas fueron trasladadas a un albergue municipal para realizarles pruebas toxicológicas. La Policía ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos, mientras el Ayuntamiento espera los resultados antes de pronunciarse. Torrevieja enfrenta una invasión de más de 700 aves, considerada un posible peligro para la salud.

Un parque de Torrevieja acogía a decenas de gallinas que campaban a sus anchas picoteando y cacareando hasta hace una semana, momento en el que los vecinos del municipio alicantino encontraron a muchas de ellas muertas.

"De la noche a la mañana desaparecieron", asegura una vecina, mientras revela que algunos ciudadanos vieron a un hombre dejando comida "extraña" en el parque y que este podría ser veneno.

Cuando una mujer sorprendió al varón, este se montó en su bicicleta y se fue. Poco después decenas de pollos, al menos 20-25, aparecieron muertos.

Las aves muertas fueron trasladadas a un albergue municipal de animales para después someterlas a pruebas toxicologicas. Por esta razón, la Policía ha abierto una investigación con el objetivo de esclarecer los hechos y concretar la muerte de las aves.

Por su parte, el Ayuntamiento no se quiere pronunciar hasta que terminen las averiguaciones ya que los resultados pueden tardar dos semanas.

"No sabemos un número, ni afección, ni sabemos realmente si han sido envenenadas, que esa es otra de las cosas que están investigando", explica Eduardo Dolón, alcalde de la localidad.

Torrevieja cuenta con una invasión total de gallos, gallinas y pollos e incluso calculan que podría haber más de 700 en todo el territorio, algo que definen como "una locura" o lo asocian con un "peligro" para la salud, a lo que otros responden con que "son el símbolo de la ciudad".

