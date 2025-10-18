Las plazas que nadie arregla: vecinos de varias ciudades denuncian el deterioro de zonas céntricas

El contexto Vecinos de ciudades como Cádiz, Barcelona o Santiago de Compostela han reportado el mal estado de muchas de las plazas características de sus núcleos urbanos.

Varias plazas emblemáticas de España se encuentran en estado de deterioro, impidiendo que los vecinos puedan disfrutarlas plenamente. En Cádiz, la Plaza de San Juan de Dios, ubicada en el centro, sufre desgaste por el constante tránsito de personas, dejando el suelo con baldosas desconchadas. En Barcelona, una plaza icónica de 1992, situada junto al mar, presenta placas arrancadas y carece de bancos, haciéndola peligrosa para pasear. En Santiago de Compostela, la Plaza de San Roque muestra piedras levantadas y árboles sin podar, mientras que su fuente funciona todo el año, reflejando el abandono generalizado.

Lugares de paseo donde pasear es una yincana. Sitios para charlar que a lo que invitan es a irse. laSexta ha estado en varias plazas de España que nadie arregla y que hacen que los vecinos no puedan disfrutarlas.

Una de ellas es la Plaza de San Juan de Dios en Cádiz. Situado en pleno centro de la ciudad, el paso de miles de personas diariamente desgastan el suelo, que se ha quedado con desconchones en las baldosas. "Pero esto, esto y esto. Está todo el casco antiguo hecho polvo", lamenta un vecino gaditano.

En Barcelona, la situación es parecida con la plaza creada al lado del mar en 1992. En su inicio, se convirtió en un icono olímpico, pero ahora solo es un espacio deteriorado, con placas arrancadas y ni un solo banco donde sentarse. "Todo esta limpio, la gente se sentaba, paseaba.. Ahora ya no, que es peligroso porque tropiezas", compara una vecina las dos épocas de la plaza.

Tampoco se libran en Santiago de Compostela. "La plaza está malísima, está estropeada completamente", afirma una vecina de la Plaza de San Roque, a la entrada de la zona monumental. De hecho, allí, los vecinos alertan que faltan piedras en el camino o que, algunas de ellas, están levantadas y se pueden tropezar.

Pero no solo eso, sino también apuntan que los árboles llevan mucho tiempo sin ser podados, que los bancos se encuentran en mal estado y que la fuente del centro de la plaza echar agua durante todo el año.

